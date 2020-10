TG steht schweres Auswärtsspiel bevor

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach treten am Sonntag, 11. Oktober, beim Regionalliga-Absteiger aus Burladingen an (Spielbeginn: 15 Uhr). Nachdem der TG am vergangenen Samstag der Saisonauftakt missglückte, wollen sie nun unbedingt die ersten Punkte der Saison holen.

Allerdings wird das keine leichte Aufgabe für die Biberacherinnen, denn mit Burladingen trifft man auf eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga aufgeschlagen hat. Für Trainer Stefan Hecht, der aus privaten Gründen wahrscheinlich weiterhin fehlen wird, ist es kein unbekannter Gegner. Er war lange Zeit als Trainer in Burladingen tätig und kennt noch einige Spielerinnen aus der aktuellen Mannschaft.

Mehr Emotionen auf dem Feld

„Wir müssen eine deutliche Leistungssteigerung im Gegensatz zum ersten Spiel zeigen“, so Biberachs Co-Trainer Patrick Welcker, der von seiner Mannschaft nach dem Spiel gegen Reutlingen vor allem mehr Emotionen auf dem Feld fordert. Im Training unter der Woche wurde weiter an der Abstimmung und an der Blockfeldverteidigung gearbeitet. Gegen Burladingen wollen die Biberacherinnen an die Leistung aus dem ersten Satz des Spiels gegen Reutlingen anknüpfen und diesmal das eigene Spiel konsequent bis zum Ende durchziehen.

„Wenn wir die Leistungen aus dem Training aufs Feld bringen und über unseren Aufschlag Druck machen, können wir jede Mannschaft ärgern“, so TG-Kapitänin Franziska Müller, die sich für das nächste Spiel mehr Leidenschaft und einen größeren Teamgeist wünscht. Die TG-Spielerinnen sind jedenfalls motiviert, Wiedergutmachung für das verlorene erste Heimspiel zu betreiben. Nicht mit dabei sein wird Annika Rueff. Ansonsten stehen alle Spielerinnen zur Verfügung.