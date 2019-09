TG steht schwere Aufgabe bevor

Mit einem Heimspiel starten die Württembergliga-Frauen der TG Biberach am Freitag in die neue Handballsaison. Dabei trifft die TG in der ersten Runde des HVW-Pokals auf den Nord-Württembergligisten VfL Pfullingen. Anpfiff in der PG-Halle in Biberach ist um 20.15 Uhr.

Beim VfL Pfullingen wird seit vielen Jahren eine tolle Arbeit geleistet. Die Männer spielen in der Dritten Liga, die Frauen spielten vor noch nicht allzu langer Zeit in der Oberliga. Im Jahr 2017 musste man dann aber den Gang in die Württembergliga Nord antreten und geht dort nun schon in die dritte Saison in Serie. Die Mannschaft von Trainerin Nadine Pehl kann auf die Dienste von zwei externen Zugängen zurückgreifen: Torhüterin Kim Bahnmüller und die vom TG-Ligakonkurrenten TSV Bad Urach gekommene Jaqueline Schnizler verstärken nun das Team.

Die Biberacherinnen ihrerseits freuen sich auf das Pokalspiel gegen den sehr guten Gegner. Nach zahlreichen Trainingsspielen ist es an der Zeit, unter echten Wettkampfbedingungen zu spielen. Dabei muss das Trainerteam zwar auf einige Spielerinnen verzichten, hat aber dennoch den klaren Plan ausgegeben, mutig zu agieren und den VfL möglichst lange zu ärgern. Durch die Ausfälle wird man mit einer sehr jungen Mannschaft, die im Schnitt gerade einmal 21 Jahre alt ist, antreten. Dies ist gleichzeitig die jüngste Formation unter der Regie von Trainer Florian Nowack in einem Pflichtspiel. Unterstützung bekommt man durch die A-Jugendliche Lea Unterfrauner, die erstmals im Kader für ein Pflichtspiel der Frauen steht. Trotz der Voraussetzungen wollen die Biberacherinnen alles in die Waagschale werfen, um den Gästen das Leben so schwer wie möglich zu machen.