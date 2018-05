TG startet mit zehn Teams in Feldsaison

Für die am kommenden Wochenende beginnende Punktrunde im Feld haben die Faustballer der TG Biberach insgesamt zehn Mannschaften gemeldet.

Kapitän Uwe Kratz wird mit der TG I in der Verbandsliga mit einer leicht geänderten Aufstellung antreten und dabei Talent Tobias Schoch als Linksschläger neu im Team aufnehmen. Auch bei der TG II hat sich der Kader mit vier Nachwuchsspielern verändert. Die TG III um Oldie Helmut Egger spielt in der Oberschwabenliga mit einem Mixed-Team mit Claudia Hammer als einziger Frau. Jugendtrainer Jürgen Schoch dagegen stehen in derselben Liga ausschließlich Jugendspieler zur Verfügung. Das Frauenteam der TG will nach der ersten Hallensaison auch im Feld in der Landesliga versuchen, weitere positive Akzente zu setzen.

In der U12 ist Trainerin Ana Rautenstrauch mit dem männlichen und Jugendleiter Markus Hamberger mit dem jüngsten weiblichen TG-Nachwuchs auf Erfolge aus, Hamberger dazu noch mit der weiblichen U14. Thomas Schikora trainiert die männliche U16 und Peter Bucher die weibliche U18. Beide Teams wollen erneut versuchen, zumindest die Landesligaendrunde zu erreichen.