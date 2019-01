TG startet mit Kantersieg ins neue Jahr

Die Basketballer der TG Biberach sind mit einem furiosen Heimsieg ins neue Jahr gestartet. Die TG bezwang in der vorgezogenen Partie des zwölften Spieltags in der Bezirksliga Ost die Howie’s TSG Söflingen IV mit 91:39 (34:21). Dadurch kletterten die Biberacher auf Tabellenplatz sechs.

Das Team von Trainer Martin Arens präsentierte sich von Beginn an dominant und führte schnell mit 13:5 (5.). Vor allem unter den Körben bestimmte die TG das Geschehen in der Offensive. Mit einer Acht-Punkte-Führung (20:12) ging es ins zweite Viertel, in dem sich Biberacher zwischenzeitlich auf 16 Zähler absetzte. Es folgte ein knapp fünfminütiges Tief der Biberacher ohne eigenen Korberfolg. Die Gäste verpassten es jedoch, die Schwächephase der TG zu nutzen, was vor allem an der durchwachsenen Freiwurfquote lag. Von zwölf Versuchen traf die TSG IV im zweiten Viertel nur zwei. Zur Halbzeitpause stand es somit 34:21 aus Sicht der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Biberacher deutlich effizienter, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Mit zwei Dreiern in Folge eröffnete TG-Guard Reggie Hasic die zweite Hälfte und war damit maßgeblich am 12:0-Lauf seiner Mannschaft beteiligt. Söflingen IV erzielte erst nach knapp sechs Minuten seinen ersten Punkte. Dank einer starken Zonenverteidigung der TG kamen nur zwei weitere hinzu. Das dritte Viertel ging deutlich mit 25:4 an die Biberacher, die die Führung auf 33 Zähler ausbauten.

Im letzten Viertel hielt die TG das Tempo hoch und kam so zu zahlreichen Fastbreak-Punkten. Grundstein dafür war erneut eine kompakte Defensiv- und gute Rebound-Arbeit unter dem eigenen Korb. Biberachs Pointguard Martin Do drehte im vierten Viertel nochmals auf und erzielte in den Schlussminuten 13 Punkte am Stück. Es waren zugleich die letzten Zähler für die TG, die am Ende einen souveränen 91:39-Sieg feiern durfte.

Neben Topscorer Do zeigten die Biberacher erneut eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Alle neun Spieler punkteten, fünf davon sogar zweistellig. Mehr als 30 Punkte steuerten Spieler, die von der Bank kamen, bei. Die Freiwurfquote von 61 Prozent ist derweil ausbaufähig.

Am Sonntag, 20. Januar, steht das nächste Heimspiel in der Wilhelm-Leger-Halle an. Die Biberacher empfangen dann um 17.30 Uhr die TuS Metzingen und brennen darauf, sich für die 60:86-Klatsche im Hinrundenspiel zu revanchieren.