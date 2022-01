TG startet mit Derby in die Rückrunde

Nach einer dreiwöchigen Spielpause starten die Oberliga-Volleyballerinen der TG Biberach am Samstag, 15. Januar, in die Rückrunde. Der erste Gegner des Jahr ist die TG Bad Waldsee. Spielbeginn des Derbys ist um 20 Uhr in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle. Für die Zuschauer gelten die 2G-Plus-Regel und Maskenpflicht.

Die Biberacherinnen gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Zum Abschluss der Hinrunde konnte im Dezember gegen die TSG Backnang der erste souveräne 3:1-Auswärtssieg der Saison geholt werden. Besondere der Kampf- und Teamgeist sorgten dafür, dass die Mannschaft auch in brenzligen Situationen die Kontrolle über das Spiel behielt. Bad Waldsee beendete das Jahr im Gegensatz dazu mit einer klaren 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Ditzingen.

Punktgleich (jeweils 10 Zähler) belegen die beiden Mannschaften aus Bad Waldsee und Biberach derzeit den fünften und sechsten Tabellenplatz. Bad Waldsee ist daher ein sehr ernst zu nehmender Gegner für das Team aus der Kreisstadt. Im Hinrundenspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Patrick Welcker den Waldseerinnen knapp im Tiebreak. Auch die Spiele der vergangenen Saisons waren immer von vielen umkämpften Bällen auf Augenhöhe geprägt. Die Gastgeberinnen schauen dennoch zuversichtlich auf das kommende Spiel. „Gegen Bad Waldsee ist es wichtig, unser Spiel konzentriert durchzuziehen und wenig eigene Fehler zu machen. Die Spielerinnen haben gegen Backnang gezeigt, was sie können. Vor allem auf den Kampfgeist wird es am Samstag ankommen“, so Trainer Patrick Welcker. „Im Hinspiel haben wir uns zu sehr von Waldsee beeinflussen lassen. Das müssen wir dieses Mal besser machen und die Waldseerinnen konstant in allen Spielsituationen unter Druck setzen.“

In den vergangenen Trainingseinheiten wurde aus diesem Grund der Fokus auf Annahme, Block und Angriff gelegt, um in den verschiedensten Spielsituationen reagieren und variabel agieren zu können. Im Derby gegen die TG Bad Waldsee werden Biberach wieder alle Spielerinnen zur Verfügung stehen. Das klare Ziel der Gastgeberinnen ist es, mit einem Sieg in das neue Jahr zu starten.