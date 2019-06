TG startet in die Vorbereitung

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach sind in die Vorbereitung für die Saison 2019/20 gestartet. Diese wird auch aufgrund der Spielklassen-Reform des Handballverbands Württemberg (HVW) äußerst spannend werden.

Die abgelaufene Spielzeit ist analysiert und abgehakt. Dabei konnten Trainer Florian Nowack und das Teammanager-Duo Claudia Waibel und Tobias Baumgart auf eine sehr gelungene Spielzeit zurückblicken: Neben dem fünften Tabellenplatz in der Württembergliga und dem Einzug in das Viertelfinale des HVW-Pokals blieb vor allem die Erkenntnis, dass man auch mit den Spitzenteams der Liga mithalten konnte. Dabei waren unter anderem Fleiß und nicht zuletzt der sehr positive Teamgeist die Schlüssel zum Erfolg.

Nun liegt der Fokus nach der handballfreien Zeit auf der neuen Saison, in der sich die TG auf neue Rahmenbedingungen wird einstellen müssen. Zunächst ist da die Spielklassenreform des HVW, die in dieser Spielzeit umgesetzt wird. Die bislang zweigleisige Württembergliga wird ab der Saison 2020/2021 eingleisig und darunter wird eine zweigleisige Verbandsliga neu eingeführt. Dadurch wird die Auf- und Abstiegsregelung in dieser Saison eine andere sein. Welche Platzierung genau nötig seien wird, um auf- oder nicht abzusteigen, beziehungsweise um in die neue Verbandsliga einzuziehen, bleibt noch abzuwarten. Die Zielsetzung ist klar: Die TG-Frauen sollen und wollen mittelfristig in die eingleisige Württembergliga – ein Muss schon für diese Saison ist dies nach Vereinsangaben aber nicht.

Kader ist dünner aufgestellt

Das Team wird sich auch personell umstellen müssen. Nachdem Claudia Weiser, Daniela Ruf und Janina Hardegger ihre Handballkarrieren beendet haben und Isabel Bart die TG verlassen hat, ist der Kader personell deutlich dünner aufgestellt als noch in der vergangenen Spielzeit. Darüber hinaus fallen Nadja Nowack und Johanna Baur mit ihren Verletzungen noch länger aus. Dennoch: Der Kern der Mannschaft ist erhalten geblieben und es bleibt zudem abzuwarten, ob wieder das ein oder andere Talent aus den eigenen Reihen das Team verstärken wird. Neben zwei A-Jugendlichen stehen gleich vier B-Jugendliche zu Beginn der Vorbereitung im Training zur Verfügung.

Die Kooperation mit der zweiten Mannschaft sowie der weiblichen A- und B-Jugend soll laut Trainer Florian Nowack wieder sehr intensiv sein, um möglichst jeder Spielerin beste Möglichkeiten zur sportlichen Verbesserung zu geben. Dazu ist man punktuell auch noch auf der Suche nach externen Verstärkungen. Mithelfen, die Spielerinnen in die beste körperliche Verfassung zu bringen, soll in der Vorbereitung auch Nadine Hermann.