TG startet erfolgreich in Landesligasaison

Nach einer Hallensaison ohne Ligawettkämpfe ist das Bogenteam der TG Biberach erfolgreich in die insgesamt vier Wettkampftage umfassende Runde in der Landesliga Süd gestartet. Die TG trat mit Anika Herzig, Isabel Herzig, Stephanie Kolb und Sandro Castrignanò gegen sechs Konkurrenten in der Halle des SV Essendorf an.

Das erste Match gegen den PSV Reutlingen II entschied die TG für sich. Im Anschluss unterlagen die Biberacher gegen den späteren Zweitplatzierten, den SV Villingendorf. Das dritte Match gewann die TG kampflos und legte einen Sieg gegen Kirchentellinsfurt II nach. Nach der Pause schossen die Biberacher gegen den späteren Erstplatzierten, den BS Nürtingen II, und verloren klar. Im nächsten Match gegen den SV Weilheim-Teck schien es zunächst so weiterzugehen, doch die TG drehte den Spieß noch um. Im letzten Match gegen die SGes Seebronn gewannen die Biberacher souverän alle drei Sätze und konnten zwei weitere Matchpunkte auf ihrem Konto verbuchen.

Mit 10:4 Punkten liegt die TG Biberach damit gleichauf mit dem Zweitplatzierten, dem SV Villingendorf. Allerdings hat dieser mehr Sätze bestritten und gewonnen, sodass die TG derzeit auf dem dritten Tabellenrang steht. Der zweite Wettkampftag steht am 5. Dezember auf dem Programm.