TG startet auswärts ins neue Jahr

Die Volleyballerinnen der TG Biberach bestreiten das zweites Spiel der Rückrunde und damit das erstes Spiel im neuen Jahr in der Regionalliga Süd am Samstag. Das Team von Coach Dirk Lafarre und Co-Trainer Peter Baur ist in der Römersporthalle zu Gast bei der DJK Schwäbisch Gmünd. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Während die TG Biberach (10 Spiele/9:27 Sätze/5 Punkte) aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, ist Gegner Schwäbisch Gmünd (10/23:18/18) auf Rang vier im vorderen Mittelfeld zu finden. Allerdings zeigten die Biberacherinnen im ersten Rückrundenspiel vor Weihnachten gegen den Tabellenzweiten aus Ditzingen, dass sie in der Regionalliga durchaus mithalten können. Mit gutem Kampfgeist und einer auch konzentrierten Leistung sicherte sich die TG trotz einer 2:3-Niederlage dabei einen wichtigen Punkt. Solch eine Leistung will das Lafarre-Team auch am Samstag gegen Schwäbisch Gmünd auf das Feld bringen.

Das Hinrundenspiel gegen die DJK Schwäbisch Gmünd verlor die TG zum Beginn der Saison mit 1:3. Phasenweise zeigten die Biberacherinnen dabei ein sauberes Spiel, jedoch fehlte die Konstanz, um den Gegner unter Druck setzen zu können. Das Ziel für die kommende Partie ist klar abgesteckt: Es sollen weitere Punkte auf dem Konto verbucht werden.

In den vergangenen zwei Wochen nach der Weihnachtspause lag der Fokus im Training daher auf den grundlegenden Spielelementen Aufschlag, Abwehr, Annahme und Angriff, was zur Sicherheit im Spielaufbau beitragen soll. Verzichten muss die TG auf die verletzte Vera Lübke. Dafür kehrt Linnéa Müller nach ihrer Verletzungspause zurück und verstärkt den Biberacher Kader auf der Mittelblockerinnenposition.