TG-Starter holen fünf Landesmeistertitel

Neben Markus Kaiser in der Altersklasse (AK) M35 haben sich auch Antonia Pfiz (W14) und Hannes Kusterer (M14) die Einzeltitel bei den baden-württembergischen Crosslauf-Meisterschaften in Weinstadt gesichert. Die Mannschaftswertungen in der weiblichen sowie männlichen U16-Jugend gingen ebenfalls an die TG Biberach, die damit der erfolgreichste teilnehmende Verein war.

Die Rundstrecke in Weinstadt war einer Meisterschaft würdig. Der Untergrund war weich, uneben und teilweise sehr rutschig. Darüber hinaus beinhaltete die Strecke einige knackige Anstiege und enge Kurven über Felder, Holzschnitzelwege und Wiesen. Zuerst gingen die U16-Läufer über eine Distanz von drei Kilometern an den Start, darunter waren auch Hannes Kusterer, Mate Szabo und Linus Meinhardt. Für Kusterer war es das geliebte Terrain und so kam er sehr gut mit den Bedingungen zurecht. Taktisch klug setzte er sich von Anfang in der Spitzengruppe fest und musste am Ende nur Nico Meyr vom TSV Erbach den Vortritt lassen, der jedoch in einer anderen Altersklasse gewertet wurde. Somit sicherte sich der Biberacher den M14-Landesmeistertitel. Szabo zeigte eine weiterhin ansteigende Formkurve und erreichte Platz zehn in der M15. Für Meinhardt war der Crosslauf noch Neuland. Er kam mit der kräftezehrenden Strecke noch nicht so gut zurecht, trug aber seinen Teil zum Sieg der TG in der U16-Mannschaftswertung bei.

Hannah Späth, Antonia Pfiz und Sarah Miehle starteten auf der gleichen Strecke ins Rennen. Späth und Pfiz reihten sich von Beginn an knapp hinter der zweiköpfigen Spitzengruppe ein und teilte sich ihre Kräfte sehr gut ein. Während des Rennens bauten sie zusammen mit zwei Athletinnen aus Waiblingen und Gerlingen den Vorsprung auf die nächsten Verfolger kontinuierlich aus. Im Zielsprint belegte dann Späth Platz vier und Pfiz Rang sechs. Für Crosslauf-Neuling Pfiz bedeutete dies als Schnellste der Altersklasse W14 den Landesmeistertitel. Miehle konnte dem Tempo der vorderen Gruppen nicht ganz folgen und belegte am Ende Platz zwölf in der W15. Durch die ausgeglichene Mannschaftsleistung errangen die TG-Mädchen den Sieg in der U16-Teamwertung.

Markus Kaiser ging über die Distanz von 10,2 Kilometern an den Start, die sich auf acht Runden verteilten. Auch bei ihm zeigte die Formkurve weiter nach oben, zusätzlich kamen ihm die Streckenführung und -beschaffenheit entgegen. Am Ende belegte er den zwölften Rang in der Gesamtwertung und siegte mit deutlichem Vorsprung in der Altersklasse M35.