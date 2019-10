TG-Sportler räumen zwölf Medaillen ab

Die TG Biberach ist als Ausrichter mit 14 Sportlern bei den baden-württembergischen Meisterschaften im VollkontaktTaekwondo an den Start gegangen. An deren Ende konnte der Verein aus der Kreisstadt in der Wilhelm-Leger-Halle zwölf Medaillen verbuchen.

Alles richtig machte Isabell Rau in der weiblichen Jugendklasse. Die 14-Jährige, die erst kürzlich in das neu geschaffene „TG-Talent-Team“ berufen wurde, konnte alle Kämpfe für sich entscheiden und wurde am Ende mit Gold belohnt. Im Finale fand Rau sehr gut in den Kampf und konnte die ersten Treffer verbuchen. Mit gezielten seitlichen Fußtritten zur Weste der Kontrahentin schaffte sie es, die Gegnerin aus Konstanz auf Distanz zu halten und weiter zu punkten. Am Ende gewann sie klar mit 13:1 und freute sich über den Landesmeistertitel. Auch ihr Vereinskamerad Lejs Zekic blieb in der Jugendklasse bis 53 Kilogramm ungeschlagen und sicherte der TG ebenfalls Gold.

Wenige Sekunden fehlen zu Gold

Sein Bruder Daris Zekic verpasste nur um wenige Sekunden die Goldmedaille. In der Klasse bis 35 Kilogramm konnte er das Halbfinale klar mit 8:3 für sich entscheiden. Auch im Finale hielt Zekic sehr gut mit und führte bis zum Ende der zweiten Runde mit 8:7. In den letzten Sekunden des Kampfs streifte allerdings sein Kontrahent den Helm des TG-Sportlers und gewann so mit 10:8. Dies bedeutete Silber für Daris Zekic.

Ebenfalls bis ins Finale vorkämpfen konnten sich Daniel Dill und Petar Nuic in der männlichen Jugend sowie Evelyn Faber und Magdalena Huck in der weiblichen Jugend. Das TG-Quartett steuerte letztlich jeweils Silber bei. Knapp am Finale vorbei schrammte Lara Orb in der Klasse bis 27 Kilogramm. Die junge TG-Sportlerin lieferte sich einen spannenden Schlagabtausch im Halbfinale mit ihrer Stuttgarter Kontrahentin. Am Ende fehlte Orb das Quäntchen Glück und sie musste sich mit 8:10 geschlagen geben. Dies bedeutete Bronze für die Sportlerin aus der Kreisstadt.

Mit Bronze schmücken konnten sich am Ende des Tages auch Sergey Kupreev, Melisa Fejzic, Amir Khademi und Do Hyeon Yun. Bereits in den Vorrunden mussten sich Alec Huck und Edris Mohammadi geschlagen geben. Mit zwölf von 14 möglichen Medaillen waren die TG-Trainer Kai Penteker, Dragan Zekic und Thomas Becker durchaus zufrieden. „Manchmal wäre auch eine andere Farbe der Medaille durchaus drin gewesen“, resümierte Kai Penteker. „Aber es ist immer auch eine besondere Situation, vor so viel heimischem Publikum zu kämpfen.“

Wilhelm-Leger-Halle beeindruckt

Eine positive Bilanz zog TG-Abteilungsleiterin Julia Penteker. „Die Landesmeisterschaften in Biberach sind sehr gut angekommen, dank unserer vielen fleißigen Helfer haben wir durchweg positive Resonanz erhalten“, sagte sie. Um die 40 Helfer von der Taekwondo-Abteilung waren an dem Wochenende eingespannt. „Allein die Wilhelm-Leger- Halle hat großen Eindruck bei den auswärtigen Vereinen hinterlassen“, so Julia Penteker. „Da können wir uns echt glücklich schätzen, so eine Halle als Austragungsort anbieten zu können.“ Rund insgesamt 1000 Sportler und Zuschauer fanden den Weg in die Wilhelm-Leger-Halle zum Taekwondo.