TG-Sportler holen 40 Medaillen

Noch gut eine Woche, dann haben es Pendler und Reisende geschafft: Der Schienenersatzverkehr zwischen Laupheim und Ulm endet wie geplant am Sonntag, 3. November. Das bestätigte die Deutsche Bahn am Donnerstag auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Nach den Herbstferien rollen die Züge von Laupheim aus wieder in nördliche Richtung, südlich von Biberach herrscht dann aber Stillstand.

Wer in diesen Tagen mit dem Zug nach Ulm möchte, muss an den beiden Laupheimer Bahnhöfen in einen Bus umsteigen.