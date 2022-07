TG-Sportler erkämpfen sieben Medaillen

Die TG Biberach hat es beim internationalen Bodensee-Cup siebenmal aufs Podest geschafft, dreimal sogar auf Platz eins. Insgesamt war die Taekwondo-Abteilung mit neun Teilnehmern vertreten.

Knapp 500 Teilnehmer waren am Samstag in Friedrichshafen am Start. Wegen seiner Nähe zu vielen Nachbarländern, ist der Bodensee-Cup traditionell sehr gut besetzt. Dieses Jahr wurde er zudem als eines von neun deutschen Ranglistenturnieren ausgetragen und lockte somit die starken Vereine aus ganz Deutschland an. Trotz harter Konkurrenz und sehr heißer Temperaturen konnten die TG-Sportler sehr gut mithalten und stellten am Ende sogar drei Sieger.

Victor Krakhmal überzeugte in der Jugend-A-Klasse bis 78 kg. Er gewann sein Halbfinale gegen den Österreicher Mauro Kovacevic von Taekwondo Scorpions Austria und bezwang im Finale Alexander Sajaz aus Landshut. Auch die Schwergewichtsklasse der Jugend A ab 78 kg dominierte die TG. Hier holte sich Sergey Kupreev Gold. Die dritte Goldmedaille steuerte Daris Zekic in der Jugend-C-Klasse bis 57 kg bei. Sein Bruder Lejs Zekic sicherte der TG Bronze in der Jugendklasse bis 63 kg. Knapp das Finale verpasste Jaysen Neumüller, der sich im Halbfinale der Jugendklasse B bis 41 kg geschlagen geben musste und ebenfalls Bronze beisteuerte. Mit Edelmetall kehrten auch die beiden weiblichen Starterinnen der TG heim. Magdalena Huck und Silina Khater erkämpften sich in der Jugend-C-Klasse bis 32 kg jeweils Bronze. Ohne Medaille aber mit viel Wettkampferfahrung kehrten Alec Huck und Mohammed Khater zurück.