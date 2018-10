Mit 15 Medaillen im Gepäck sind die Taekwondo-Sportler der TG Biberach von den baden-württembergischen Meisterschaften im Vollkontakt aus Bietigheim-Bissingen zurückgekehrt. Sechsmal stellt die TG dabei den Landesmeister.

Alles richtig gemacht hatte an diesem Tag Faisal Muhammadi. Der 15-Jährige entschied alle Kämpfe für sich und holte sich somit in der Jugendklasse bis 59 Kilogramm verdient den Landesmeistertitel. Besonders eng ging es dabei im Halbfinale gegen Leon Kaplan aus Stuttgart zu. In diesem konnte sich Muhammadi trotz eines 0:8-Rückstands mit schnellen Tritten zurückkämpfen und sich mit 33:31 den Einzug ins Finale sichern. Dort zeigte sich der TG-Sportler spritzig und ließ nichts mehr anbrennen. Der Kampf endete beim Stand von 28:2 vorzeitig und Muhammadi konnte sich über die Goldmedaille freuen.

Reza Rezai zeigt sich nervenstark

Spannend machte es auch Reza Rezai im Halbfinale der Jugend bis 27 Kilogramm. In einem ausgeglichenen Kampf behielt der Achtjährige die Nerven und sicherte sich den Sieg nach einem schönen Treffer zum Helm in der Zusatzrunde per Golden Point. Im Finale glänzte Rezai dann nochmal richtig und gewann durch einen 15:1-Sieg den Titel. Auch sein Bruder Ruholla Rezai holte sich an diesem Tag in der Klasse bis 52 Kilogramm Gold. Weitere Landesmeistertitel gingen an Ahmad Navid Walizada, Do Hyeon Yun und Michael Jüngling.

Silber erkämpften sich Lara Orb, Linh Dam Ngoc, Robert Jüngling und Daris Zekic. Mit der mehrfachen deutschen Meisterin und EM-Silbermedaillengewinnerin Vera Kachowitsch bekam es Viktoria Ribitsch im Halbfinale zu tun. Trotz einer starken Vorstellung musste sich die TG-Sportlerin mit 2:7 geschlagen geben und somit mit Bronze vorlieb nehmen. Kachowitsch sicherte sich am Ende den Titel. Ebenfalls Bronze gewannen Marko Jedud, Petar Nuic, Mohamed Amin Rezai und Waranyu Kolberg. Vorzeitig aus dem Turniergeschehen verabschieden mussten sich hingegen Amir Khademi, Konstantin Kryukov und Jeremia Sandel. Alle schieden bereits in der Vorrunde aus.