TG-Sportler erkämpfen 29 Mal Edelmetall

Insgesamt 29 Mal Edelmetall, darunter acht Goldmedaillen: Das ist die Bilanz der Taekwondo-Sportler der TG Biberach bei den württembergischen Meisterschaften in Ulm gewesen. Dort trat die TG mit 30 Sportlern an, wodurch auch das Betreuer-Quartett Kai Penteker, Thomas Becker, Lilli Michajlow und Dragan Zekic alle Hände voll zu tun hatte.

Ganz oben auf dem Treppchen stand wieder einmal Biberachs Ausnahmeathletin Viktoria Ribitsch. In der Jugendklasse bis 49 Kilogramm gewann die 15-Jährige alle Kämpfe und holte sich mit einem klaren 25:4-Erfolg im Finale den Titel. In der Jugendklasse bis 43 Kilogramm behielt auch Lejs Zekic in allen Entscheidungen die Oberhand und sicherte sich nach 14:4 im Finale Gold. Sein Bruder Daris Zekic holte den Titel in der Bambiniklasse bis 29 Kilogramm und Cousin Ajdin Zekic in der Jugendklasse bis 73 Kilogramm. Weitere Goldmedaillen bescherten der TG Ahmad Navid Walizad, Leon Maier, Ruholla Rezai und Roman Zamani.

Spannender Schlagabtausch

Knapp den Landesmeistertitel verpassten Faisal Muhammadi und Melisa Fejzic. Der 15-jährige Muhammadi lieferte sich mit 47:26 im Halbfinale eine wahre Punkteschlacht in der Jugendklasse bis 59 Kilogramm. Auch im Finale gegen Leon Kaplan aus Stuttgart gab es einen spannenden Schlagabtausch. Beide gingen von Beginn an in die Offensive. Am Ende gelang es dem deutschen Vizemeister aus Stuttgart, die meisten Punkte für sich zu verbuchen und so musste sich Muhammadi nach einer 10:34-Niederlage mit Silber begnügen. In der Jugendklasse bis 55 Kilogramm gewann Melisa Fejzic ihren Halbfinalkampf vorzeitig mit 22:0. Im Finale gegen Alexandra Batog ließ die Biberacherin dann aber selbst zu viele Treffer zu und musste sich trotz eines guten Kampfs mit 12:32 geschlagen geben. Ebenfalls Silber erkämpften sich Marko Jedud, Lejla Zekic, Reza Rezai, Linh Dam Ngoc sowie die Schwestern Susan und Mozghan Mohammadi. Ein schweres Los in der Männerklasse bis 63 Kilogramm erwischte Amir Khademi. Der Biberacher traf im Halbfinale auf Jeff Marumo Moloisane aus Lesotho, der sich seit Dezember 2017 beim BSV Friedrichshafen auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio vorbereitet. Trotz Reichweitennachteile gelang es Khademi, den Kampf bis zum Schluss offen zu gestalten. Am Ende musste er sich dem mehrfachen WM-Teilnehmer aber knapp mit 15:18 geschlagen geben. Dies bedeutete Bronze für den TG-Sportler.

In derselben, stark besetzten Gewichtsklasse unterlag sein Teamkollege Paul Hirsch bereits in der Vorrunde. Bei den Männern bis 58 Kilogramm sicherte sich Mustafa Alizadeh Bronze. Ebenso Bronze holten sich Narges Alizadeh, Lara Orb und Lena-Sophie Licanin. Auch bei der männlichen Jugend holten sich Petar Nuic, Edris Mohammad, Do Hyeon Yun, Felix Goll, Edgard Faber, Konstantin Kryukov, Jeremia Sandel und Mohammed Amin Rezai jeweils die Bronzemedaille.