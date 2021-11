TG spielt gut und geht trotzdem unter

Die TG Biberach ist guter Dinge in der Schach-Oberliga beim starken Heilbronner SV angetreten, hat gut gespielt und ist trotzdem mit 1,5:6,5 überrollt worden. Die Niederlage fiel dabei nach TG-Ansicht viel zu hoch aus, da die Begegnung durchaus umkämpft war.

Nach zwei Auftaktsiegen trat Biberach mit breiter Brust in Heilbronn an, auch wenn die TG auf einige Spitzenspieler verzichten musste. Der Start verlief auch gut. An Brett acht war Tobias Merk seinem Gegner glasklar überlegen und gewann. Dann gingen jedoch fast zeitgleich die beiden Spitzenbretter verloren. Youngster Marius Deuer kam zwar solide aus der Eröffnung, verlor aber anschließend zwei Bauern und damit die Partie. Bei Stanislav Sokratov kippte eine lange ausgeglichene Partie plötzlich zu Ungunsten des Biberachers. Darüber hinaus drohte bei Rainer Birkenmaier nach ausgeglichenem Verlauf ein Bauernverlust. Als sein Gegner im weiteren Verlauf einen Mattangriff abwehrte, war die Stellung zu einem finalen Remis verflacht.

Im Anschluss nahm das Unglück für die TG seinen Lauf. Erst übersah Thomas Oberst in ausgeglichener Stellung ein Abzugsschach, verlor daher einen Bauern, und letztlich am dritten Brett. Derweil war Achim Engelhart in einer passiven Stellung gelandet und opferte einen Turm gegen eine Leichtfigur, als der Druck zu groß wurde. Es gelang ihm jedoch nicht mehr, die Partie erfolgreich an Brett vier zu drehen. An Brett sieben sah es für Andreas Schulze nach einem Remis aus, bis er nochmals einen Bauern opferte und das Spiel schließlich verlor zum 1,5:5,5-Zwischenstand aus TG-Sicht.

Die spektakulärste Partie des Tages zauberte derweil Holger Namyslo auf das sechste Brett. In klarer Gewinnstellung unterlief ihm jedoch ein Fingerfehler, als er ein Zwischenschach übersah. Dadurch war erst der hoch verdiente Punkt und später die ganze Partie futsch. Somit setzte es eine 1,5:6,5-Niederlage für die TG.