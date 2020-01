Bei den ersten beiden Riesentorläufen zum Kanzi-Cup des SSV-Skibezirks Süd sind die Nachwuchsathleten der TG Biberach hervorragend in die alpine Rennsaison gestartet. Auf einer relativ kurzen aber anspruchsvollen Strecke in Laterns (Österreich) konnte Hanna-Marie Osterspey (U8 weiblich) beide Rennen gewinnen. Ebenso erfolgreich war in der weiblichen U16 Maike Melzer mit zwei Tagessiegen. Einen weiteren Klassensieg errang Stefan Stöferle (U8 männlich).

Platzierungen auf dem Siegerpodest erzielten Luna Pitsch (U14 weiblich), Jakob Zenzen (U10 männlich) mit jeweils einem zweiten Platz. Frauke Melzer (U16 weiblich) konnte sich nach Rang drei im ersten Rennen im zweiten Wettbewerb auf Rang zwei steigern. Die weiteren TG-Starter platzierten sich im Mittelfeld ihrer Klassen.

Ludwig Felder (U8 männlich) erreichte als einer der jüngsten Teilnehmer in seinem ersten Rennen Platz zwölf. Lena Ströbele (U12 weiblich) wurde 14. und Sechste. Franziska Zenzen (U12 weiblich) holte Platz 16 und 15. In der männlichen U12 platzierte sich Elias Osterspey auf den Rängen sieben und sechs, Luis Banert auf Platz 15 und Mario Stöferle wurde Zehnter und 13. Bei den älteren Schülern in der Klasse U14 männlich konnte sich Julian Ströbele mit den Plätzen neun und sieben gut behaupten. Der aktuell jüngste Rennläufer Felix Stöferle war beim Lollycup in Riefensberg am Start und erzielte in der U5 den fünften Rang.

Bei den Rennen zur Skiliga Bayern in Oberjoch konnte sich Niklas Kärcher erneut in der DSV-Punkteliste verbessern. Der Samstag verlief nicht wie gewünscht, auf der anspruchsvollen Riesentorlaufstrecke des Alpinen Trainingszentrum Allgäu (ATA) kam Kärcher nicht in Fahrt und erreichte nur Platzierungen im hinteren Drittel des Starterfelds der 70 vertretenen Spitzenläufer des bayrischen und schwäbischen Skiverbands. In seiner Spezialdisziplin, dem Slalom am Sonntag, zeigte er besonders im zweiten Durchgang sein Potential. Nach einer durchwachsenen Fahrt im ersten Durchgang gelang ihm ein guter zweiter Lauf, der ihn in der Endabrechnung auf Platz 28 brachte und eine Verbesserung in der DSV-Rangliste bedeutete.

Am kommenden Wochenende finden die baden-württembergischen Meisterschaften der Schüler, der Jugend und der Aktiven statt. Diese Wettbewerbe der Aktiven gehören wieder zur Skiliga Baden-Württemberg, in der die TG-Athleten mit der Mannschaft des Bezirk Süd (Allgäu-Oberschwaben) antreten.