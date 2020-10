TG siegt zum Auftakt

Einen erfolgreichen Einstand hat Gabriel Senciuc als Trainer des Handball-Landesligisten TG Biberach gefeiert. Zum Saisonauftakt gewann die TG das Heimspiel gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim mit 30:26 (13:11).

Biberach fand vor 120 Zuschauern und damit fast ausverkaufter Halle gut ins Spiel, Flügelflitzer Baumgart markierte den ersten Saisontreffer, den die Gäste aber durch den Ex-Biberacher Marin kompensierten. Danach war zunächst die TG am Drücker, nochmals Baumgart und in der Folge Kruse, Fimpel und Jans stellten bis zur 13. Minute auf 5.2. Der Ex-TG-Trainer Popa bat daraufhin seine Spieler zum Gespräch was durchaus Wirkung zeigte, rund zehn Minuten später war der 8:8-Gleichstand hergestellt. Die Gäste gingen sogar mit 10:9 (27.) in Führung ehe Biberach erneut das Heft des Handelns in die Hand bekam und einen 13:11-Vorsprung mit in die Halbzeitpause nahm.

TG-Zugang setzt einige Duftmarken

Auch nach dem Pausentee war Biberach wacher und erarbeitet sich in den folgenden 17 Minuten einen scheinbar sicheren 24:17-Vorteil. TG-Zugang Sandu setzte in dieser Phase mit drei seiner insgesamt fünf Treffer einige Duftmarken. TG-Coach Senciuc sah dann aber eine Schwächeperiode seines Teams: Eine zu hohe Fehlwurfquote und zu viele technische Fehler brachten die Gäste nochmals heran, zwei Minuten vor Spielende war der Vorsprung auf 28:26 zusammengeschrumpft. TG-Zugang Hadzic, der mit sechs Treffern einen top Einstand feierte, machte dann den Deckel drauf, wenige Sekunden vor Spielende stellte Markus Böck noch auf 30:26.

Senciuc war im wesentlichen in Anbetracht des Erfolgs und der über weiten Strecken gezeigten Disziplin zufrieden, ebenso mit der Abwehrarbeit seiner Mannschaft. Eine Verbesserung der Wurfquote und Minimierung der Fehlerzahl sei aber noch notwendig. Senciuc betrachtet diese Möngel aber als nicht ungewöhnlich, schließlich geht mit einer derart langen Spielpause die Sicherheit etwas verloren.

Auftaktschwung mitnehmen

Biberach möchte den Auftaktschwung nun am kommenden Sonntag (Spielbeginn: 18 Uhr) mit zur TSG Söflingen II mitnehmen. Dort braucht es nochmals eine Leistungssteigerung zumal die TG gegen die Ulmer Vorstädter in der jüngeren Vergangenheit nie besonders gut aussah.