TG-Siegesserie reißt beim Meister

Ein Sieg und eine Niederlage: Das ist die Bilanz der Volleyballerinnen der TG Biberach beim zurückliegenden Doppelspieltag in der Oberliga gewesen. Zunächst gewann die TG das Nachholspiel beim TSV G.A. Stuttgart II mit 3:2 (16:25, 27:25, 25:19, 19:25, 15:10). Zwei Tage später unterlag das Team von Coach Patrick Welcker beim bereits feststehenden Meister TSF Ditzingen knapp mit 2:3 (18:25, 26:24, 25:21, 19:25, 13:15).

Das Spiel gegen Stuttgart II war zuvor wegen mehrerer Corona-Fälle bei Biberach verschoben worden. Diesmal musste die TG auf Kapitänin Annika Rueff verzichten. Zudem fiel Mona Branz verletzt aus. Verstärkt wurde die TG daher durch Sabine Ludwig auf der Mittelblockerposition und Natalie Gerstmann als Außenangreiferin. Biberach startete schwach gegen den zu diesem Zeitpunkt Tabellenzweiten. Starke Aufschläge der Gastgeberinnen setzten die TG-Annahme unter Druck, sodass das Angriffsspiel erschwert wurde. Zudem leistete sich Biberach viele Fehler. Die Folge: Stuttgart II gewann Satz eins mit 25:16. In Durchgang zwei fanden die Gäste ihren Spielrhythmus besser und holten sich diesen mit 27:25. Den Rückenwind nahm Biberach mit in Satz drei: Gute Blockaktionen und variablere Angriffe führten zum 25:19. Stuttgart II wollte sich jedoch noch nicht geschlagen geben. Der TG unterliefen zu viele leichte Fehler und so ging der vierte Satz mit 25:19 an die Landeshauptstädterinen. Im Tie-Break zeigte sich dann die mentale Stärke der Biberacherinnen, die in der Rückrunde noch kein Spiel verloren hatten. Die TG blieb am Drücker, holte sich den Satz mit 15:10 und damit den Auswärtssieg.

Zwei Tage später ging es für Biberach zum Meister Ditzingen. Das Team von Coach Welcker war hoch motiviert, die TSF zu ärgern und sich für die 2:3-Niederlage im Hinrundenspiel zu revanchieren. Dennoch lief Biberach im ersten Satz von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Annahme funktionierte zwar deutlich besser als gegen Stuttgart II, aber den TG-Angreiferinnen fiel es schwer, sich gegen die starke Block- und Feldabwehr der Gastgeberinnen durchzusetzen. Dies und das schnelle Angriffsspiel des Heimteams führten zu einem 18:25-Satzverlust. Das setzte sich auch in Durchgang zwei zunächst fort, doch Biberach kämpfte weiter und war am Ende mit 26:24 erfolgreich.

Nun war die TG in der Partie angekommen. Es kam ein deutlich variableres Spiel in allen Bereichen zustande. Biberach holte sich den Durchgang mit 25:21 und somit die 2:1-Satzführung. Stark begannen die Gäste auch im vierten Spielabschnitt. Bis zur Mitte des Satzes erspielte sich die TG einen Vorsprung, allerdings schlichen sich dann Fehler in der Annahme ein. Diese erlaubten es dem Meister zurück ins Spiel zu finden, vorbeizuziehen und sich den Satz mit 25:19 zu holen. Erneut musste die Entscheidung im Tie-Break fallen. Bis zum Seitenwechsel waren die Biberacherinnen erneut am Drücker. Dann jedoch erfolgte ein regelrechter Schlagabtausch, den Ditzingen am Ende knapp mit 15:13 für sich entscheiden konnte.

„Es ist schade, dass die Siegesserie jetzt gerissen ist, aber alles in allem bin ich zufrieden mit dem Wochenende. Am Freitag haben wir sehr viele Fehler gemacht, aber am Sonntag haben wir das schon sehr viel besser hinbekommen und waren mit Ditzingen auf Augenhöhe“, bilanzierte TG-Coach Welcker. „Gegen einen so starken Gegner kann man dann auch verlieren. Den Fokus gilt es jetzt auf Nürtingen zu legen und da wollen wir wieder Vollgas geben.“

Die TG Biberach geht nun als Tabellenvierter in ihre letzten drei Saisonspiele. Am kommenden Samstag trifft Biberach zu Hause auf die TG Nürtingen (Spielbeginn: 19 Uhr). In dieser Partie wollen die Biberacherinnen weiter alles geben, um am Ende eventuell noch den angestrebten Relegationsplatz zwei zu erreichen.