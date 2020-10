TG sichert sich die ersten drei Punkte

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben im ersten Auswärtsspiel der Saison den ersten Sieg eingefahren. Die TG schlug den TSV Burladingen mit 3:1 (25:14, 23:25, 25:19, 25:22). In der Trigema-Arena agierten die Biberacherinnen stabiler und konsequenter als noch beim verpatzen Saisonauftaktspiel gegen die TSG Reutlingen.

Gleich in Satz eins startete die Mannschaft um Co-Trainer Patrick Welcker stark und legte mit guten Aufschlägen, sehr guter Blockarbeit und viel Druck im Angriff vor. Folglich gewann die TG den Durchgang mit 25:14. In Satz zwei zeigten die Biberacherinnen bis zum 13:6 dieselbe Leistung. Dann häuften sich jedoch die unnötigen eigenen Fehler. Burladingen glich zum 16:16 aus und holte sich den Durchgang mit 25:23. Dadurch ließen sich die Biberacherinnen aber nicht verunsichern und gingen in Durchgang drei zunächst mit 16:8 in Führung. Der TSV verkürzte den Rückstand hernach bis auf 13:16, doch dann machte die TG den Sack zu zum 25:19-Satzgewinn.

Nun setzte die TG alles daran, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Burladingen gab sich allerdings noch nicht geschlagen und hielt gut dagegen. Zwar erarbeitete sich die TG erneut einen Vorsprung (12:6, 23:18), aber die Gastgeber kämpften sich immer wieder heran (17:16, 23:21). Am Ende behielten die Biberacherinnen aber die Nerven, holten sich Satz vier mit 25:22, und somit verdient den Sieg.

„In sehr vielen Situationen zeigte die Mannschaft eine deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten Spiel gegen Reutlingen. Durch konzentriertes und mutiges Agieren auf allen Positionen haben wir es geschafft, uns aus dem Hänger im zweiten Satz wieder gemeinsam als Team herauszuarbeiten“, bilanzierten Biberachs Co-Trainer Patrick Welcker und TG-Kapitänin Franziska Müller sehr zufrieden. Nun ist es das Ziel, im Training weiter an den einzelnen Spielelementen zu arbeiten, um am kommenden Samstag (Spielbeginn: 20 Uhr) an die Leistung anknüpfen und gegen den Regionalligaabsteiger TSG Backnang im Heimspiel punkten zu können.