TG sichert Klassenerhalt trotz Niederlage

Bei der 49:68 (26:42)-Niederlage gegen den neuen Meister SB Heidenheim hat es für die extrem ersatzgeschwächten Basketballer der TG Biberach in der Bezirksliga Ost nichts zu holen gegeben. Lediglich fünf Spieler standen für die Partie in Heidenheim zur Verfügung.

Daher sah sich TG-Coach Martin Arens gezwungen, erstmals in dieser Saison wieder selbst ins Spielgeschehen einzugreifen. Dabei war die Herausforderung vor vollen Zuschauerrängen gegen den souveränen Tabellenführer und künftigen Landesligisten ohnehin schon groß genug für Biberach. Dies war eventuell auch der Grund, weshalb der Gastgeber den Gegner scheinbar etwas unterschätzte. Biberach begann couragiert und agierte zunächst auf Augenhöhe. Mitte des ersten Viertels ließ die TG allerdings einige vermeintlich leichte Punkte liegen und Heidenheim setzte sich kurzzeitig mit elf Zählern ab. Für viele in der Halle offensichtlich etwas überraschend, kämpfte sich die TG aber wieder zurück und lag zu Anfang des zweiten Spielabschnitts beim 19:21 wieder in Schlagdistanz. Dann zeigten die Gastgeber jedoch ihre ganze Klasse und zogen bis zur Halbzeit bis auf 42:26 davon.

Durch eine sehr gute Verteidigungsarbeit und in der Offensive angeführt von Dietmar Falke und Oliver Lorenz gelang es den Biberachern nach der Pause, die gesamte zweite Hälfte bis zum Schluss absolut ausgeglichen zu gestalten. Besonders im Hinblick auf die nur minimal mögliche Rotation im Biberacher Kader war dies sehr bemerkenswert. Beim Endergebnis von 68:49 kamen somit lediglich noch drei Zähler zum Rückstand hinzu. Damit hielt die TG Heidenheim auch deutlich unter deren Saisonschnitt in puncto Punkteausbeute. Auf die Meisterfeierlichkeiten der Heidenheimer im Anschluss an die Partie hatte dies aber keine Auswirkungen.

Da die Laupheimer als Tabellenletzter ihr Spiel ebenfalls verloren hatten, war der Klassenerhalt für die TG trotz der Niederlage vorzeitig gesichert.

Das letzte Saisonspiel der Biberacher findet nun am Samstag, 7. April, in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle statt. Um 17.30 Uhr ist dann der TSV Laupheim zu Gast.