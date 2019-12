TG-Sextett erreicht neue Meistergrade

Sechs Judoka von der TG Biberach haben erfolgreich an der jüngsten Meistergrad-Prüfung teilgenommen. Diese fand in der Turnhalle des Wieland-Gymnasiums in Biberach statt. Abgenommen wurde die circa sechsstündige Meistergrad-Prüfung von Andreas Morhardt (5. Dan), dem Referenten für Prüfungswesen des Württembergischen Judo-Verbands, sowie von Andreas und Felix Kurz (3. Dan)

Von der TG Biberach erreichten Gero Schänzle und Roland Kaiser den ersten Meistergrad (1. Dan). Carina Durach, Juliane Schad, Sandra Behmüller und Ralph Guderlei bestanden die Prüfung zum dritten Meistergrad (3. Dan).

Schon zuvor hatten Carina Durach, Juliane Schad, Gero Schänzle und Roland Kaiser die baden-württembergischen Kata-Meisterschaften in Karlsruhe genutzt, um ihre Nage no kata (Formen des Werfens) und Nage waza ura no kata (Form der Gegenwürfe) anerkennen zu lassen. Neben der Kata wurden dabei mehrere Wurf- und Bodentechniken und deren Anwendungen im Stand und am Boden demonstriert.