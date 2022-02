TG setzt Siegesserie fort

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach um Trainer Patrick Welcker haben sich gegen die TSG Backnang drei wichtige Punkte sichern können. Mit 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:23) setzte sich die TG in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle in einem umkämpften Spiel durch und damit ihre Siegesserie fort.

Die TG Biberach startete im ersten Satz leicht nervös. Durch anfängliche Schwierigkeiten in der Annahme war Backnang immer einen kleinen Schritt voraus. Umstellungen in der Annahme und ein konzentrierterer Spielaufbau sorgten aber dafür, dass der Rückstand wieder aufgeholt werden konnte. Die TG hielt bis zum 22:22 mit, musste dann jedoch den ersten Satz aufgrund von eigenen Fehlern mit 22:25 an Backnang abgeben.

Von diesem Satzverlust ließen sich die Biberacherinnen aber nicht einschüchtern. Mithilfe der lautstarken Unterstützung des Publikums startete die TG gut in den zweiten Durchgang. Zu Beginn lieferten sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ab Mitte des Satzes gelang es den Biberacherinnen sich mit druckvollen Aufschlägen und cleveren Angriffen abzusetzen und den Satz letztlich mit 25:18 zu gewinnen.

Auch im dritten Durchgang machten es die Backnangerinnen der TG mit einer guten Blockstellung und viel Kampfgeist nicht leicht. Dennoch ging auch dieser Satz mit 25:22 an die Heimmannschaft, da die Biberacherinnen in den entscheidenden Phasen Teamgeist bewiesen und sich gemeinsam Punkte erkämpften.

Der vierte Satz startete erneut mit umkämpften und langen Ballwechseln. Ab dem 15:15 brach die TG jedoch ein. Fehlende Absprachen und unkonzentrierte Aktionen bescherten den Gästen einen Fünf-Punkte-Vorsprung (15:20). Danach nutzte die TG jedoch ihren Heimvorteil und brachte auch die positive Energie der Zuschauer wieder auf das Feld. Zuspielerin Carolin Ott setzte die gegnerische Annahme mehrfach mit starken Aufschlägen unter Druck und drehte das Spiel fast im Alleingang zum 24:20. Am Ende sicherte sich die TG Biberach auch den letzten Satz verdient mit 25:23.

Trainer Welcker und die Spielerinnen zeigten sich sichtlich stolz über den Sieg und die gewonnenen drei Punkte. „Wir haben es geschafft zu zeigen, dass wir ein Team sind und das macht mich sehr stolz“, so Kapitänin Annika Rueff. Welcker stimmte zu. „Das war heute eine Mannschaftsleistung. Backnang hat es uns wirklich nicht leicht gemacht und war ein sehr starker Gegner“, sagte er. „Aber in den entscheidenden Situationen haben wir gemeinsam unser Spiel durchgezogen.“ Jetzt gilt es für die TG, sich in den nächsten Trainingseinheiten auf das bevorstehende Spiel am kommenden Wochenende beim Drittplatzierten Ludwigsburg II (Samstag, 18 Uhr) vorzubereiten, um auch dort wieder erfolgreich punkten zu können.