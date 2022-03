TG setzt sich im Tiebreak durch

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben im Auswärtsspiel beim MTV Ludwigsburg II zwei Punkte mit nach Hause nehmen können. Im Tiebreak entschied das Team von Trainer Patrick Welcker die Partie letztlich mit 3:2 (24:26, 25:18, 23:25, 25:23, 15:11) für sich. Dabei musste die TG auf Außenangreiferin Henriette Elsäßer und Libera Sarah Gnann verzichten.

Nachdem die TG bereits die Hinrundenpartie zwei Wochen zuvor zu Hause mit 3:2 gewonnen hatte, fuhren die Biberacherinnen motiviert zum Nachholspiel. Die TG setzte die Annahme der Ludwigsburgerinnen von Beginn an mit starken Aufschlägen von Zuspielerin Franziska Arendt unter Druck. Den erzielte Vorsprung gaben die Biberacherinnen jedoch schnell aus der Hand. Nach etlichen langen Ballwechseln holte sich die Heimmannschaft Satz eins knapp mit 26:24.

In den zweiten Durchgang starteten die Gäste aus Oberschwaben stärker und erspielten sich so zwischenzeitlich einen Vorsprung von mehr als zehn Punkten. Obwohl die Ludwigsburgerinnen durch gute Aufschläge erneut aufholten, ging der Satz mit 25:18 an die TG. In den dritten Durchgang fanden die Biberacherinnen nicht richtig rein, Ludwigsburg II setzte sich schnell ab. Durch druckvolle Aufschläge von Biberachs Diagonalangreiferin Annika Zeifang drehten die Gäste jedoch einen 10:17-Rückstand zu einer 18:17-Führung. Gegen Ende des Satzes häuften sich aber wieder die Fehler auf TG-Seite, wodurch der MTV II diesen mit 25:23 gewann.

Dadurch motiviert steigerten sich die Biberacherinnen in Durchgang vier. Sie legten die nötige Konstanz an den Tag und erarbeiteten sich einen Vorsprung von vier Punkten – bis zum 18:14. Dann musste Mittelblockerin Mona Branz verletzt ausgewechselt werden. Die Ludwigsburgerinnen zeigten sich in der Folge sichtlich verwirrt über die neue Aufstellung der TG. Mit viel Kampfgeist holte sich Biberach den Satz mit 25:23. Wie bereits im Hinrundenspiel ging es damit in den Tiebreak. In diesem ging die TG direkt mit 3:0 in Führung und setzte sich am Ende schließlich mit 15:11 durch – der Auswärtserfolg war eingefahren.

Die Freude über den Sieg war allen im TG-Lager danach ins Gesicht geschrieben. „Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Wir haben gut gespielt und uns schlussendlich an den Matchplan gehalten“, bilanzierte Trainer Welcker. „Mit guten Aufschlägen konnten wir Ludwigsburg II konstant unter Druck setzen. Allerdings ist die Freude durch die Bänderverletzung von Mona Branz etwas getrübt.“ Trotz allem habe die Mannschaft wieder einmal eine überragende Teamleistung gezeigt.

Am kommenden Wochenende will die TG die Euphorie weiter nutzen. Das Ziel ist es, gegen den Tabellenzweiten TSV G.A. Stuttgart II als auch gegen die Tabellenführer aus Ditzingen zu gewinnen und sechs Punkte nach Hause zu holen. Am Freitagabend wird in der Landeshauptstadt das zuletzt coronabedingt abgesagte Rückrundenspiel ab 20 Uhr nachgeholt. Das Spiel gegen die TSF Ditzingen wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.