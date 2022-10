TG-Schwimm-Mannschaft glänzt in Ravensburg

Die Schwimm-Mannschaft der TG Biberach hat beim Internationalen Ravensburger Sprintpokal mit dem zweiten Platz hinter Gastgeber 1. SC Ravensburg geglänzt. Mit 18 Sportlerinnen und Sportlern von Jahrgang 2014 bis 2005 trat das TG-Team an, um den Pokal zu gewinnen. Diese Aufgabe erfüllte sie mit einem begeisternden Auftritt und überzeugte restlos durch einen lautstarken Zusammenhalt, 84 Bestzeiten und 55 Goldmedaillen bei 133 Einzelstarts.

Liam Grümmer, Klara Wolf (beide 2014), Leo Schreiber (2012), Marie Stütz, Paul Thoma, Anna Wolf (alle 2011), Oscar Gandy (2010), Jana Durawa, Kirill Kataman, Anne Schilling (alle 2008), Tom Groner, Lilian Konradi, Leticia Schäfer (alle 2007), Heidi Müllers, Marleen Plachetka (beide 2006), Ellen Grundl, Nina Schilling, Hannah Späth (alle 2005) sind die Namen, die hinter diesem Erfolg stehen. Bemerkenswert ist, dass besonders die jüngeren Kinder trotz der stark abgesenkten Wassertemperatur regelmäßig trainieren. „Manchmal haben die Kinder Tränen in den Augen, wenn sie aus dem Schwimmbad kommen, weil die Kälte so weh tut“, berichtet eine Mutter, die ihr Kind für sein Durchhaltevermögen bewundert. Umso größer ist die Freude, wenn die Disziplin durch Erfolge belohnt wird.

Ein weiteres Highlight aus Biberacher Sicht ist der erste Platz, den sich das Quartett Marleen Plachetka, Ellen Grundl, Heidi Müllers und Leticia Schäfer in der 50-m-Freistil-Staffel erkämpfte. Damit nicht genug, gewann Marleen Plachetka das Swim-off-Finale über 50 m Freistil in einer persönlichen Bestzeit von 26,88 Sekunden. Für diese Zeit bekam sie den ersten Preis für die punktbeste Leistung sowohl im Jugendbereich als auch in der offenen Wertung.