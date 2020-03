TG schrammt an Überraschung vorbei

Arg ersatzgeschwächt haben die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach beim Tabellenführer TG Nürtingen II eine tolle kämpferische Vorstellung abgeliefert. Nach einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand wurde es am Ende sogar noch mal spannend. Dennoch unterlag die TG letztlich mit 29:31 (11:17). Biberach rangiert in der Tabelle auf Platz fünf mit nun 23:11 Punkten.

Die personellen Voraussetzungen bei der TG für das Spiel bei der Bundesliga-Reserve waren eher bescheiden. Biberach musste auf Rebecca Kunz, Jessica Haas, Lea Unterfrauner, Julia Spies und Torhüterin Andrea Bretzel verzichten und so blieben dem TG-Trainerteam nicht mehr viele Wechselmöglichkeiten. Rückraumspielerin Valentina Herth fungierte als Torhüterin, weil keine andere Keeperin zur Verfügung stand – und sie sollte ihre Sache sehr gut machen. Trotz allem wollte die TG dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen in der Theodor-Eisenlohr-Halle. Doch zunächst übernahmen die Gastgeberinnen das Kommando und gingen mit 5:1 in Führung. Die Biberacherinnen brauchten einige Zeit, um sich an die deutlich veränderte Aufstellung zu gewöhnen. Es schien so, als ob es die erwartete deutliche Niederlage geben sollte. Mit einem 10:17-Rückstand ging es für die TG in die Pause.

Kampfgeist und Charakter

Doch auch in dieser schwierigen Phase bewiesen die Biberacherinnen nun Kampfgeist und Charakter. Tolle Paraden von Herth im Tor und eine glänzend aufgelegte Lara Kuhn im Angriff ließen den Vorsprung der Nürtingerinnen nach und nach schmilzen. Nach dem Tor zum 17:20 durch Kuhn in der 39. Minute sah sich Nürtingens Trainer Rolf Gaber zu einer Auszeit gezwungen. Dieser sollte den Spielfluss bei Biberach aber nicht unterbrechen – Anne Münzer markierte den 25:26-Anschlusstreffer (51.). Doch dann forderte die Personalknappheit aufseiten der TG und die damit verbundene lange Spielzeit für die Spielerinnen ihren Tribut. Der letzte Treffer war dann Svenja Hardegger vorbehalten, die das Tor zum 29:31-Endstand markierte.