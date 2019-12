TG schließt Vorrunde auf Rang drei ab

Die Faustballerinnen der TG Biberach haben in der Landesliga auswärts gegen den Gastgeber TSV Grafenau II und gegen den SV Erlenmoos verloren. Damit schloss die TG die Vorrunde auf Tabellenplatz drei ab, punktgleich mit Grafenau II und Erlenmoos.

An ihrem zweiten Spieltag in Grafenau entschied die TG Biberach Satz eins gegen den Gastgeber mit 14:12 für sich. Auch in Durchgang zwei behielten Elena Bucher, Natascha Jenke, Merve Köksal, Nadine Königsmann, Lara Kurz, Nina Müller, Julia Bucher und Kapitänin Marion Fackler die Oberhand (11:6) – der erste Sieg war eingefahren.

Im zweiten Spiel gegen den SV Erlenmoos holte sich die TG Satz eins mit 12:10. In Durchgang zwei und drei begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe – mit dem schlechteren Ende für Biberach (8:11, 9:11).