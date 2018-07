Bei der Landesligameisterschaft in Zainen-Maisenbach haben die Faustballerinnen der TG Biberach den sechsten Platz unter acht Teams erreicht.

Die TG traf im ersten Spiel auf den TV Vaihingen/Enz II, der als Titelaspirant einzustufen war. Die Spielstärke der Gegnerinnen zeigte sich beim 6:11 in Satz eins. Mit großem Kampfgeist holten sich die Biberacherinnen dann Satz zwei (11:8). Im entscheidenden letzten Durchgang wogte die Partie hin und her. Letztlich kam Vaihingen etwas glücklich mit 15:14 zum 2:1-Gesamtsieg. Für das TG-Team um Kapitänin Marion Fackler war dies zugleich die erste Saisonniederlage.

Das anschließende Match gegen den TSV Ötisheim endete mit 2:0 (11:8, 15:11) für Biberach. Gegen den TV Trichtingen, der in der Vorrunde noch besiegt worden war, musste die TG hingegen die zweite Niederlage hinnehmen (8:11, 10:12). Dabei hatten sich auch bereits die kräftezehrenden vorausgegangenen Spiele bemerkbar gemacht. In der Endrunde traf Biberach im Spiel um Platz fünf schließlich auf den TSV Westerstetten, der nichts anbrennen ließ (11:6, 11:6). Im Spiel um Platz eins besiegte der TV Hohenklingen überraschend den TV Vaihingen/Enz II und schaffte neben dem Meistertitel den Aufstieg in die Schwabenliga.