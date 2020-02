TG scheitert knapp im Halbfinale

Trotz Fasnet hat das Halbfinale im Schach-Bezirkspokal Oberschwaben angestanden. Die TG Biberach traf dabei in Jedesheim auf Oberligaspitzenreiter SC Weiler im Allgäu, spielte stark und stand kurz vor dem Sieg. Am Ende gab es aber doch eine knappe 1,5:2,5-Niederlage, die die Pokalhoffnungen beendete. Weiler spazierte im anschließenden Finale gegen den SC Lindau mit 4:0 zum nächsten Sieg.

Die TG Biberach hatte bis vor einigen Jahren den Bezirkspokal nahezu nach Belieben dominiert, seither aber eher eine Durststrecke aufzuweisen. Der SC Weiler im Allgäu hat hingegen die Biberacher Rolle übernommen und in den letzten Jahren den Pokal meistens ins Allgäu entführt. Im Halbfinale kam es in Jedesheim daher quasi zu einem Traditionsduell, in dem Weiler mit vielen Spielern aus der Oberligamannschaft antrat, die gerade auf dem Sprung in die 2. Bundesliga ist. Biberach steht derweil selbst direkt vor der Rückkehr in die Oberliga und wollte sich keinesfalls verstecken. Dies wurde gleich zu Beginn deutlich, als Holger Namyslo deutlich an Brett drei gewann. Er hatte sich daran erinnert, die Variante gegen Weiler schon einmal auf dem Brett gehabt zu haben, und kannte noch die jeweiligen Analysen. Seinem Gegenüber ließ er damit keine Chance. Am Spitzenbrett hatte Biberachs Oliver Weiß unterdessen den internationalen Meister Thomas Henrichs klar im Griff, gewann einen Bauern und verbuchte das bessere Stellungsspiel. Allerdings gelang es Henrichs, sich mit seiner Routine gerade noch in ein Läuferendspiel zu retten, das für Weiß nicht mehr zu gewinnen war. Durch dieses Remis hatte es Weiler gerade so vermieden, über die Brettwertung bereits ausgeschieden zu sein.

Am vierten Brett hatte sich Daniel Behringer gleichfalls eine sehr hoffnungsvolle Stellung erspielt und setzte auf Angriff. Dabei verlor er jedoch einen Turm gegen eine Leichtfigur. Als sein Angriff dann versiegte, brach ihm der Materialnachteil doch das Genick.

Die Entscheidung musste also an Brett zwei fallen. Hier stand der Biberacher Wolfgang Mack gegen Luca Kessler, noch ein internationaler Meister, gehörig unter Druck, klammerte aber mit allen verfügbaren Kräften seine Stellung zusammen. Dies tat er sehr gut, verbrauchte dabei aber sehr viel Zeit. In hochgradiger Zeitnot verlor er so im Endspiel doch noch zwei Bauern und damit am Ende die Partie. Würde der Pokal ebenfalls in der neuen Bedenkzeitvariante gespielt, wäre die Partie hingegen wohl zu halten gewesen. So ging der Mannschaftssieg dank des knappen Erfolgs an Brett zwei am Ende ebenso knapp mit 2,5:1,5 an Weiler.

Während die TG damit den Nachmittag freihatte, überrollte Weiler im Finale den SC Lindau im Eilzugtempo und gewann den Pokal zügig mit einem abschließenden 4:0-Sieg.