TG scheidet in Runde zwei aus

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach sind in der zweiten Runde des HVW-Pokals ausgeschieden. Die TG unterlag zu Hause vor 150 Zuschauern dem Oberliga-Spitzenreiter TSV Blaustein mit 29:33 (15:17).

Gegen die höherklassigen Blausteiner präsentieren sich die Biberacher gut. Bis zum 24:26, das Daniel Krais per Siebenmeter in der 45. Minute erzielte, blieb die TG in Schlagdistanz. Dann konnte sich der TSV, für den Philipp Frey die meisten Treffer (11) erzielte, absetzen und letztlich einen 33:29-Sieg verbuchen.

Am Samstag reist die TG Biberach nun zum Landesligaspiel zur SG Lauterstein II. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Kreuzberghalle in Lauterstein.