TG rutscht erneut in die Abstiegszone

Die Basketballer der TG Biberach haben sich am 14. Spieltag in der Bezirksliga Ost in heimischer Halle mit 69:81 (26:45) dem Aufstiegsaspiranten Scanplus Baskets Elchingen III geschlagen geben müssen. Durch die Niederlage rutschte die TG erneut in die Abstiegszone.

Im ersten Viertel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Mannschaften gingen ein sehr hohes Tempo. Gegen Ende erspielten sich die Gäste aus Elchingen jedoch durch zwei Dreier in Folge und einfache Punkte von der Freiwurflinie eine Sechs-Punkte-Führung (18:24).

Mit einem 0:10-Run zu Beginn des zweiten Viertels erwischte die TG einen katastrophalen Start in die zweiten zehn Minuten. Während sich Elchingen in der Offensive variabel und treffsicher präsentierte, blieben die Biberacher ganze fünf Minuten ohne eigenen Korberfolg. Ähnlich wie im Hinrundenspiel entwickelte sich in dieser Phase ein sehr körperbetontes Spiel mit vielen Fouls und Nickligkeiten, welche immer wieder zu Diskussionen unter den Spielern und mit den Schiedsrichtern führten. Die Gäste kamen mit dieser Gangart deutlich besser zurecht, die TG hingegen ließ zu viele einfache Punkte von der Freiwurflinie liegen. Das Resultat: Elchingen III setzte sich bis zur Halbzeitpause auf 19 Punkte ab.

Nach dem Wiederanpfiff agierten beide Teams wieder auf Augenhöhe und lieferten sich vor allem in der Offensive ein spannendes Duell. Das dritte Viertel endete mit 24:23 für die TG. Wie so oft in dieser Saison kämpften sich die Biberacher im letzten Viertel nochmals heran und verkürzten den Rückstand bis auf acht Zähler drei Minuten vor dem Ende. In den Schlussminuten der Partie merkte man jedoch, wie erfahren die Baskets in solchen Situationen sind. Von der Freiwurflinie blieben die Gäste weiterhin treffsicher und auch sonst ließen die Elchinger nichts mehr anbrennen und sicherten sich ihren neunten Saisonsieg.

Fazit: Den Biberachern fehlt es nach wie vor an der nötigen Konstanz im eigenen Spiel. Drei starke Viertel reichen in dieser Liga nicht gegen jeden Gegner aus, um am Ende als Sieger vom Feld zu gehen. Auch die Quoten aus dem Feld sind im Vergleich zum Beginn des Jahres deutlich nach unten gegangen. Die Freiwurfquote von 50,4 Prozent in dieser Saison spricht für sich selbst.

Nächstes Spiel ist Anfang März

Durch die Heimniederlage rutschen die TG-Basketballer auf den siebten Platz in der Tabelle ab und haben damit nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. In den verbliebenen vier Spielen der Saison kommt es nun auf jedes Spiel und jeden Punkt an. Anfang März geht es für die TG weiter. Dann trifft Biberach am 15. Spieltag auswärts auf den Tabellenvierten aus Reutlingen.

Bezirksliga Ost

Ergebnisse: TG Biberach – Scanplus Baskets Elchingen III 69:81. TG: Bärtle (15 Punkte), Keskic (15), Falke (12), Simon (11), Hamann (9), Wall (5), Frkanec (2), BG Bodensee I – TuS Metzingen 63:88, TSG Reutlingen II – VfL Kirchheim/Teck II 119:71, MTG Wangen – TSV Laupheim 80:58.

Tabelle: 1. SB Heidenheim 11 Spiele/20 Punkte/930:654 Körbe, 2. Scanplus Baskets Elchingen III 12/17/873:818, 3. MTG Wangen 13/16/953:865, 4. TSG Reutlingen II 11/14/888:843, 5. TuS Metzingen 12/10/919:935, 6. BG Bodensee 11/8/760:821, 7. TG Biberach 12/8/771:840, 8. VfL Kirchheim/Teck II 12/8/766:906, 9. TSV Laupheim 12/4/777:955.