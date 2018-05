Die Turnabteilung der TG Biberach richtet am Samstag, 12. Mai, das Bezirksfinale im Geräteturnen weiblich in der Wilhelm-Leger Halle aus. Von der F-Jugend bis zur C-offen ist dabei ein Vierkampf an den Geräten Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden zu absolvieren. Der Wettkampf beginnt um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.