TG reist selbstbewusst in die Landeshauptstadt

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag um 20 Uhr auf den TSV G. A. Stuttgart II. Der Derbysieg im letzten Heimspiel gegen Bad Waldsee hat das Selbstbewusstsein der Biberacherinnen weiter gestärkt und so sieht man voller Zuversicht dem Auswärtsspiel in der Landeshauptstadt entgegen.

Würde es nur nach dem Tabellenstand gehen, dann dürfte das Spiel eine klare Angelegenheit für die TG werden. Biberach liegt an der Tabellenspitze, die Stuttgarterinnen sind Achter. Der Gegner darf jedoch auf keinen Fall unterschätzt werden, wenn man sich seine bisherige Heimspielbilanz ansieht. Beide Heimspiele wurden mit 3:2 gewonnen, auch das gegen den momentanen Tabellendritten SV Fellbach.

TG-Trainer Stefan Hecht möchte vor Allem, dass seine Mannschaft Leidenschaft aufs Feld bringt, um diese dann auch in Punkte umzumünzen. Seiner Kenntnis nach sind die Stuttgarterinnen groß gewachsen. Dafür gelte es, besonders im Angriff eine Lösung zu finden.

Die TG Biberach konnte in dieser Woche lediglich einmal trainieren, weil am Freitag das Spiel im Achtelfinale des Verbandspokals gegen Volley Alb ansteht. Mit einem Sieg am Samstag könnte die TG ihre Tabellenführung in der Oberliga weiter ausbauen. Das ist auch das klare Ziel der Biberacherinnen. Verzichten muss Trainer Hecht bei diesem Unternehmen auf seine Außenangreiferin Natali Welsch.