TG plant positiven Abschluss der Heimspielserie

Im dritten Heimspiel in Serie treffen die Landesliga-Handballer der TG Biberach am Samstag (Anpfiff: 19.30 Uhr) in der PG-Halle auf BW Feldkirch. Der Gegner ist derzeit noch sieglos und belegt den letzten Tabellenplatz.

Bereits eine Woche nach dem letzten Heimspiel treten die TG-Handballer wieder zu Hause an. Es gastiert erneut eine Mannschaft aus Vorarlberg in der Kreisstadt. Allerdings ist es TG-Trainer Dominic Ellek ein Anliegen, das letzte Heimspiel des Jahres positiver zu gestalten als das vorangegangene. Um das zu erreichen, muss die TG vor allem mehr Souveränität zeigen als noch beim erfolglosen Auftritt gegen den HC Hohenems. Dies gilt für beide Mannschaftsteile. In der Defensive gilt es die richtigen taktischen Entscheidungen zu treffen, nachdem gegen Hohenems oft viel Freiraum für die gegnerischen Angriffsspieler geboten wurde. Außerdem gilt es das Problem in den Griff zu bekommen, dass oft viele Abpraller beim Gegner landen.

Im Angriff geht es darum, variabler zu spielen, nachdem in den letzten Spielen viel über die Rückraumachse um Julian Betz und Lukas Fimpel lief. Auch das Konterspiel, welches gegen die SG Hofen/Hüttlingen noch gut geklappt hat, sollte gegen Feldkirch wieder zum Faktor werden.

Die Gäste aus Vorarlberg haben in dieser Saison mit großen Sorgen zu kämpfen. In der Liga läuft es nicht rund. Mit 2:18 Punkten ziert die Mannschaft von Trainer Mario Pavlovic das Tabellenende. Kein Spiel wurde bisher gewonnen, die zwei Punkte stammen aus den Unentschieden gegen die SG Lauterstein II und den VfL Kirchheim in eigener Halle. Vor allem auswärts haben die Blau-Weißen bisher mit Problemen zu kämpfen. Das letzte Auswärtsspiel vor zwei Wochen verloren sie mit 25:37 gegen den SC Vöhringen. Zudem hat der Verein mit großen strukturellen Zukunftssorgen zu kämpfen, nachdem einige Vorstandsmitglieder zurückgetreten und diese Posten seitdem unbesetzt sind. Dennoch sind bei den Feldkirchern noch einige Spieler an Bord, die in den vergangenen Jahren das Geschehen in der Landesliga geprägt haben. So darf die TG auch weiterhin mit dem torgefährlichen Routinier Lars Springhetti rechnen, der zuletzt gegen Bargau/Bettringen sieben Mal erfolgreich war.

Dennoch wird die TG als Favorit in die Begegnung gehen. Unterstützt von ihrem Publikum will die Mannschaft von Dominic Ellek alles geben, um das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.