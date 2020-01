TG peilt klaren Sieg an

Nach der ersten Heimniederlage der Saison gegen den Tabellenersten aus Fellbach sind die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach am Samstag in Schmiden gefordert. Das klare Ziel der TG ist es, dieses Spiel deutlich für sich zu entscheiden. Anpfiff ist am Samstag um 17 Uhr in der neuen Sporthalle in Schmiden.

Durch die 2:3-Niederlage gegen den SV Fellbach vor Wochenfrist ist das Team von Trainer Stefan Hecht und Co-Trainer Gerd Kehm auf Tabellenplatz vier abgerutscht. Der Rückstand auf Spitzenreiter Fellbach beträgt aktuell sieben Zähler, Relegationsplatz zwei ist drei Punkte entfernt. In der Hinrunde war der Aufsteiger TSV Schmiden in Biberach zu Gast und hat es der TG mit einer starken Feldabwehr sehr schwer gemacht. Zwar konnten die Biberacherinnen dieses Spiel mit 3:2 für sich entscheiden, sie hatten aber durchgehend Probleme, ihre Angriffe in Punkte zu verwandeln.

Diesmal möchte TG-Trainer Stefan Hecht einen anderen Auftritt seiner Mannschaft sehen. „Wir möchten genauso fokussiert und variabel angreifen, wie wir das gegen Fellbach schon gezeigt haben“, sagt er. „Wir hatten Fellbach am Rande der Niederlage und möchten gegen Schmiden versuchen, dieses Niveau das ganze Spiel über zu halten und uns für die vielen Dinge, die wir sehr gut machen, belohnen.“ Gearbeitet wurde im TG-Lager unter der Woche vor allem an den 1:1-Situationen im Block, der Feldabwehr und auch an der mentalen Stärke, um das kommende Spiel siegreich zu gestalten.