TG-Paare glänzen beim Neckar-Alb-Tanzfestival

Die Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach hat mit mehreren Paaren am Neckar-Alb-Tanzfestival der Tanzsportvereine TTC Rot-Gold Tübingen und TC Schwarz-Weiß Reutlingen teilgenommen.

Petra und Volker Rudischhauser traten an beiden Tagen in der C- Klasse der Senioren III (ab 55 Jahren) und der jüngeren Senioren II (ab 45 Jahren) an. Samstags in Tübingen waren bei den Sen III C neun Paare am Start. Mit 20 von 20 möglichen Wertungskreuzen zogen sie überzeugend in die Finalrunde ein. Dort landeten sie in allen vier Tänzen auf Platz zwei. Im Turnier der Sen II C starteten elf Paare und sie belegten wiederum mit klarem Votum Platz zwei. Am Sonntag in Reutlingen belegten sie in der Sen III C den fünften Platz von zwölf Paaren und in der Sen II C den neunten Platz von 16 Paaren. „Trotzdem sind wir sehr zufrieden, dass wir viereinhalb Monate nach unserem letzten Turnier an die vorherigen Erfolge anknüpfen konnten“, so Petra Rudischhauser.

Andrea und Gerd Maier verfehlten in Tübingen in der Sen II C mit Platz sieben nur knapp den Einzug in die Endrunde der besten sechs Paare. Sonntags landeten sie auf Platz 14.

Vera Hergenröther und Rainer Walter zogen in Reutlingen mit Bestnoten bei den Sen III C und Sen II C in die Finalrunden ein und holten sich jeweils den zweiten Platz. Besonders freuten sie sich, dass sie in beiden Turnieren im Quickstep sogar auf Platz eins gewertet wurden. Nun fehlen Hergenröther/Walter nur noch 13 Punkte zum Aufstieg in die B-Klasse. „Das macht uns eher nachdenklich, weil wir uns noch nicht vorbereitet fühlen für die dort auf uns wartenden Herausforderungen wie Wiener Walzer und neue Programme“, sagt Vera Hergenröther.

In der A-Klasse der Senioren III tanzten Karin und Dieter Schramek. An beiden Tagen war diese Klasse mit 17 Paaren sehr stark besetzt. Schrameks schafften jeweils den Sprung in die Zwischenrunde mit zwölf Paaren. An Tag eins landeten sie auf Platz zehn. Am zweiten Tag in Reutlingen verfehlten sie die Endrunde nur knapp um zwei Wertungskreuze und belegten Platz sieben.

Karin und Helmut Hertle schafften in Reutlingen den Sprung ins Finale der Sen III A und wurden dort von den Wertungsrichtern auf Platz fünf gesehen. „Wir freuen uns, dass wir an die gute Leistung von zuletzt anknüpfen konnten, und arbeiten daran, uns die nötigen Aufstiegsplatzierungen für die S-Klasse zu holen“, so Karin Hertle.

In der S-Klasse der Senioren III in Tübingen konnten Antonie und Harald Ries sich nicht für die Endrunde qualifizieren und erreichten den neunten Platz von zehn Paaren.