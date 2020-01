TG-Nachwuchs will Endrunde erreichen

Die U12-Faustballteams der TG Biberach haben sich in der Vorrunde durch gute Ergebnisse für die Zwischenrunde der Württembergischen Meisterschaft qualifiziert. In dieser treffen je sechs Mannschaften in zwei Gruppen aufeinander. Die Spiele der Gruppe eins finden in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle am Samstag ab 10 Uhr statt.

Die jeweiligen drei Gruppenersten der beiden Gruppen spielen dann am 16. Februar um den württembergischen Meistertitel, die Vierten bis Sechsten um die Landesligameisterschaft. Das Trainer-Ehepaar Anna und Fabian Czekalla ist gespannt, ob die Biberacher vor heimischem Publikum erneut einen guten Auftritt haben und die Endrunde erreichen werden. Das Heimteam trifft in der dritten Begegnung der Zwischenrunde auf den TSV Malmsheim. Es folgen die Paarungen gegen den TSV Gärtringen II, den TV Stammheim I, den TSV Gärtringen I und den TV Stammheim II.

TG II spielt in Riedlingen

Die gut in die Bezirksligarunde gestartete TG Biberach II (4./8:4 Punkte) tritt am Sonntag ab 10 Uhr in der Geschwister-Scholl-Halle in Riedlingen beim dritten Spieltag an. Kapitän Dirk Theoboldt und seine Mannschaft spielen gegen den TSV Westerstetten (3./10:4), den TV Wasserburg (6./4:12), den SV Erlenmoos (7./2:12) und den Gastgeber TSV Riedlingen (2./10:4). Die Biberacher sind bestrebt, ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.