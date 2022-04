Die A-Jugend-Handballerinnen der TG Biberach erwarten im zweiten Endspiel um die württembergische Meisterschaft die SG Bargau/Bettringen am Samstag um 18 Uhr in der PG-Halle. Das Hinspiel verlor das Team des Trainerduos Tobias Hermann/Ronald Fischer mit 18:21 auswärts. Dennoch ist Tobias Hermann optimistisch: „Wenn wir alles in die Waagschale werfen und unsere Offensivpower abrufen können, haben wir gute Chancen die Meisterschaft noch zu gewinnen.“