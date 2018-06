TG-Nachwuchs fischt 15 Medaillen aus dem Wasser

Schwimmer Bence Wieland von der TG Biberach hat sich drei Goldmedaillen beim Achalm-Cup in Reutlingen geholt. Insgesamt verbuchte die TG 15-Mal Edelmetall. 655 Sportler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz traten in Reutlingen an, darunter die siebenfache deutsche Meisterin sowie EM- und WM-Starterin Vanessa Grimberg oder Marvin Dahler.

Vier Medaillen holte sich Matthias Bendel (1996). Er gewann Gold (200 Meter Brust/2:27,99 Minuten), Silber (100 m Brust/1:08,12; Finale: 1:07,19) und Bronze (50 m Brust/0:31,22). Drei Goldmedaillen erkämpfte sich Bence Wieland (2004/Vorlauf 100 m Brust/1:18,59; Finale 100 m Brust/1:17,56; 50 m Rücken/0:34,95). Weitere drei Medaillen gingen an Maike Polaczek (1999): Gold (200 m Rücken/2:40,60), Silber (100 m Rücken/1:13,54) und Bronze (200 m Lagen/2:44,56). Jeweils zwei Bronzemedaillen konnten Viona Veitinger (2003/100 m Rücken/1:20,16; 200 m Rücken/2:55,55) und Tom Groner (2007/50 m Brust/0:44,22; 50 m Freistil/0:32,67) verbuchen. Die 15. Medaille war eine Silberne für Emanuel Vogl (2003/100 m Brust/1:17,45). Leon Lein (2002) platzierte sich fünfmal unter den besten zehn. Dies gelang auch Moritz Glede (2002) bei jedem seiner Starts. Franziska Schneider (2004) erzielte vier neue persönliche Bestzeiten und kam viermal unter die besten zehn. Dies erreicht auch Anna Khitrova (2007), die sogar fünf neue persönliche Bestzeiten schwamm.

Antonia Pfiz, Marleen Plachetka (beide 2006) und Anne Schilling (2009) gelang es jeweils, bei drei ihrer Läufe auf einen der vorderen Ränge zu kommen. Markus Bleyer (2002) schwamm drei Bestzeiten und konnte sich damit zweimal einen einstelligen Platz erkämpfen. Nina Schilling gelang über 200 m Brust ein siebter Platz. Daniel Zuks (2007) kam über 100 m Brust auf Rang acht.

Jana Durawa (2008) absolvierte erstmals die 100-Meter-Distanz in den Disziplinen Freistil und Brust. Ihr Bruder Tim Durawa (2007) schwamm die 100 m Brust und die 50 m Rücken in persönlichen Bestzeiten. Rosalie Bühler (2005), Heidi Müllers (2006) und Leticia Schäfer (2007) sammelten wie die ganze Biberacher Mannschaft weitere Wettkampferfahrung.