TG-Nachwuchs erreicht Rang sieben

Bei der deutschen Meisterschaft der U14-Faustballerinnen in Karlsdorf hat das Team der TG Biberach den siebten Platz belegt. Am Start waren die zehn besten Teams aus Deutschlands in dieser Altersgruppe.

TG-Trainer Markus Hamberger standen mit Carolin Rätz, Hanna Laßleben (erstmals Kapitänin), Anne Mey, Hannah Kratz, Lorena Schöpflin, Johanna Greiner, Lina Bernlöhr und Valerie Merk alle Spielerinnen zur Verfügung. In der Vorrundengruppe A gewann die TG Biberach gegen Öschelbronn (11:8, 11:4) und verlor gegen den späteren deutschen Meister Wangersen (2:11, 3:11), Huntlosen (11:8, 5:11, 7:11) sowie Herrnwahlthann (4:11, 3:11). In der Platzierungsrunde um die Ränge sieben bis zehn gewannen die TG-Mädchen gegen Kellinghusen (11:7, 11:8) sowie Öschelbronn (11:1, 11:7) und wurden so am Ende Siebter. „Mit den Ergebnissen vom Sonntag haben wir einen versöhnlichen Abschied von der DM erreicht. Die Corona-Schutzmaßnahmen waren erträglich“, bilanzierte TG-Trainer Hamberger. Der DM-Endstand: 1. MTV Wangersen, 2. TV Brettorf, 3. SV Kubschütz, 4. TSV Karlsdorf, 5. TV Herrnwahlthann, 6. TV Huntlosen, 7. TG Biberach, 8. TV Öschelbronn, 9. VfL Kellinghusen, 10. TV Bretten.