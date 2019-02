Bei der Endrunde der württembergischen Meisterschaft in Bad Liebenzell haben die weiblichen U12-Faustballerinnen der TG Biberach keinen Platz auf dem Siegerpodest ergattern können. Am Ende belegte die TG Platz sechs.

Bereits nach zwei Niederlagen in der Vorrunde waren die Finalspiele verpasst und auch die sonst übliche Siegermentalität im Spiel um Platz fünf verloren gegangen. TG-Trainer Markus Hamberger konnte zwar auf die wieder genesene Abwehrspielerin Hanna Laßleben zurückgreifen, musste jedoch Valerie Merk ersetzen. Mit den weiteren Spielerinnen Ella Auernhammer, Nicole Gerlach, Hannah Kratz, Anne Mey, Lorena Schöpflin und Anika Trommeshauser versuchte er, ein schlagkräftiges Team aufzustellen. In der ersten Begegnung trafen die Biberacher Mädchen auf die männliche U12 des gastgebenden TV Unterhaugstett. Der Gegner setzte die TG-Spielerinnen von Beginn an so unter Druck, dass diese nicht zu ihrem Spiel fanden und mit 2:17 unter die Räder kamen. Auch im anschließenden Duell gegen die Mädchen des TSV Gärtringen lief es nicht rund für Biberach, wodurch eine 9:7-Führung verspielt und das Match mit 10:12 verloren wurde.

Nun war die Luft endgültig raus und die Gegenwehr im Spiel um Platz fünf gegen Kleinvillars beim 8:18 erlahmt. „Mit der Leistung wie in der Zwischenrunde wäre eine Medaille möglich gewesen. An diesem ungünstigen Tag konnten die Mädels einfach nicht zeigen was sie tatsächlich draufhaben. Prima war, dass die Truppe dies sehr gut weggesteckt hat“, lautet das Fazit von Trainer Hamberger.