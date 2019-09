TG-Nachwuchs belegt DM-Platz sieben

Bei den deutschen U12-Meisterschaften in Kellinghusen (Schleswig-Holstein) haben die Faustballerinnen der TG Biberach den siebten Platz erreicht. Dabei hatte die TG das Pech, mit den Topfavoriten SV Kubschütz (Vorjahresmeister) und dem TV Brettorf in der Vorrundengruppe C eingeteilt worden zu sein.

Nach einer elfstündigen Anreise absolvierten die TG-Spielerinnen Anne Mey (Kapitänin), Hanna Laßleben, Hannah Kratz, Lina Bernlör, Valerie Merk und Lorena Schöpflin am Abend vor dem DM-Start noch eine kleine Trainingseinheit. Tags darauf traten die Biberacherinnen hoch motiviert zu den Vorrundenspielen an. Zunächst wurde der TV Huntlosen besiegt (11:9, 11:5). Es folgte ein Remis gegen den Hammer SC (11:6, 11:13). Gegen die Favoriten SV Kubschütz und den TV Brettorf fanden die Biberacherinnen nicht zu ihrem gewohnten Spiel und mussten jeweils Zweisatz-Niederlagen (7:11, 5:11 beziehungsweise 6:11, 8:11) einstecken. In der letzten Vorrundenbegegnung traf die TG auf Gastgeber VfL Kellinghusen. Durch einen Sieg (11:8, 11:7) holten sich die Biberacherinnen den dritten Platz in der Gruppe C.

Somit waren am zweiten DM-Tag die Spiele um die Plätze sieben bis neun angesagt. Erster Gegner war der TSV Essel, gegen den die TG in drei Sätzen gewann (10:12, 11:9, 11:5. Im Anschluss hatten die Biberacher gegen den TV Jahn Schneverdingen das Nachsehen (10:12, 7:11). So belegte Biberach am Ende den siebten Platz. Trainer Markus Hamberger fand für das Abschneiden seines Teams nur lobende Worte und war hoch erfreut über den tollen Zusammenhalt.

Im Finale standen sich erwartungsgemäß der SV Kubschütz und der TV Brettorf gegenüber. Brettorf sicherte sich mit einem letztlich klaren Erfolg (11:8, 11:4) den Titel. Der TG-Tross fand derweil noch die Zeit, die DM-Endspiele der Frauen und Männer anzusehen.