TG-Nachwuchs auf dem Podest

Connor Stawik und Hannes Kusterer von der TG Biberach sind bei der 25. Auflage des Jannersee-Triathlons statt, bei dem auch die Vorarlberger Landesmeisterschaft ausgetragen wurde, an den Start gegangen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen galt es im Jannersee, die 150 Meter Schwimmen möglichst schnell hinter sich zu bringen und im Starterfeld der 31 Athleten die Orientierung nicht zu verlieren. Dies gelang den Biberachern recht gut, sodass sie sich im mittleren Drittel auf dem Weg zum Radfahren machen konnten. Auf der fünf Kilometer langen Radstrecke war es teilweise schwierig, zu überholen. Dennoch konnte Hannes Kusterer, der als 14. aus dem Wasser gekommen war, Plätze gutmachen, und wechselte als Neunter auf die Laufstrecke.

Connor Stwaik, der die 19. beste Schwimmzeit hatte, konnte als Teilnehmer des jüngsten Jahrgangs beim Radfahren nicht ganz mithalten und wechselte als 24. auf die Laufstrecke. Beim Lauf über die 1500 Meter konnten beide in ihrer Paradedisziplin noch etliche Plätze gutmachen. Beim Sieg von Jakob Meier vom „Tri Team Bludenz“ kam Hannes Kusterer mit Laufbestzeit als Gesamtsechster und Zweiter in der Altersklasse Schüler B mit einer Zeit von 19:06 Minuten ins Ziel. Connor Stawik konnte sich mit einem furiosen Lauf noch auf den 18. Gesamtrang schieben, was zugleich den dritten Platz in der Altersklasse Schüler C bedeutete.