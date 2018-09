TG-Nachwuchs übertrifft gestecktes Ziel

Die U14-Faustballerinnen der TG Biberach haben bei der deutschen Meisterschaft in Wakendorf (Schleswig-Holstein) den fünften Platz erreicht. Damit wurde das selbst gesteckte Ziel, mindestens auf Platz sechs zu landen, leicht übertroffen.

In der Vorrunde traten die Biberacherinnen Julia Bucher, Katharina Merk, Anne Mey, Carolin Rätz, Valerie Merk, Hanna Laßleben und Jana Haberbosch in den meisten Spielen bei windigen Verhältnissen souverän auf. Das erste Spiel gegen den TSV Essel ging aber noch verloren (10:12, 4:11). Hier agierten die Mädchen aus Oberschwaben wohl wegen der körperlichen Überlegenheit der Gegnerinnen mit etwas zu viel Respekt. Danach sahen Trainer Markus Hamberger, Betreuer Peter Bucher und die mitgereisten Fans Siege gegen den Veranstalter TuS Wakendorf-Götzberg (11:3, 8:11, 11:7), den VfL Kellinghusen (11:3, 11:9) und den TSV Pfungstadt (11:6, 11:3).

Im Viertelfinale am Folgetag zeigten die TG-Mädchen zu Beginn erneut zu viel Respekt vor dem Gegner TV Brettorf, wodurch die Begegnung in zwei Sätzen verloren ging (6:11, 8:11). Im abschließenden Spiel um Platz fünf traf Biberach erneut auf Gastgeber Wakendorf-Götzberg. Dabei kamen die TG-Spielerinnen in Satz eins nicht in Schwung (7:11). Durch den Satzverlust wachgerüttelt, fand das Team um Kapitänin Julia Bucher zum gewohnten Spiel zurück und holte sich Satz zwei deutlich (11:4). Stärker umkämpft war der entscheidende dritte Satz, der für Biberach mit 11:8 und dem Gesamtergebnis von 2:1-Sätzen erfolgreich endete. „Wir hatten bei dieser DM immer wieder Probleme mit dem Spielaufbau und konnten dadurch nicht den gewohnt starken Angriffsdruck entwickeln“, bilanzierte Trainer Hamberger. „In Anbetracht des niedrigen Durchschnittsalters unseres Teams können wir stolz sein, zu den besten fünf Teams in Deutschland in dieser Altersgruppe zu zählen.“ Den DM-Titel holte sich der Ahlhorner SV vor dem TSV Essel, dem TV Brettorf und dem TV Vaihingen/Enz.