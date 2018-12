TG muss im Durststrecken-Duell ran

Im letzten Heimspiel des Jahres treten die Landesliga-Handballer der TG Biberach zum nächsten Derby an. Gegner am Samstag um 19.30 Uhr in der Biberacher PG-Halle ist der TSB Ravensburg.

In Unternehmen ist es üblich, dass am Ende eines Geschäftsjahrs der Jahresabschluss ansteht. Am Ende zählt, was unter dem Strich steht, ob es eine schwarze oder eine rote Zahl ist und ob damit die im Vorfeld getroffenen Erwartungen erfüllt wurden. Überträgt man die Logik des Geschäftsberichts auf die Bilanz der TG Biberach in der Hinrunde der Saison 2018/19, so lässt sich feststellen, dass zwei Spiele vor dem Ende des Jahres noch nicht klar ist, ob am Ende eine schwarze oder eine rote Zahl im Buch steht. 14:12 Punkte haben die Biberacher aktuell auf dem Konto. Sollte die TG am Samstag punkten, so ist Biberach zumindest die schwarze Null sicher. Im schlechtesten Fall verliert die TG die ausstehenden beiden Spiele, dann würde die Mannschaft das Jahr mit einem negativen Saldo abschließen.

Mentalität hat gelitten

Jedoch scheint schon jetzt klar, dass die Erwartungen der TG, die Platz eins bis drei als Saisonziel ausgegeben hat, nicht erfüllt werden konnten. Dennoch bietet sich Biberach vor allem im Heimspiel gegen das Kellerkind TSB Ravensburg die Chance, die Hinserie versöhnlich abzuschließen und jetzt schon das Fundament für ein ertragreicheres erstes Halbjahr 2019 zu legen. Nachdem Biberach in den vergangenen vier Spielen nicht gewinnen konnte, hat auch die Mentalität der jungen TG-Akteure gelitten. Die so kampfstarken Spieler um Armin Schweigardt, Daniel Krais und Jan Wille schafften es in der Vorwoche nicht, eine Fünf-Tore-Führung über die Zeit zu bringen.

Mit dem TSB Ravensburg reist eine Mannschaft an die Riß, die mit zwei Saisonsiegen und 4:22 Punkten mit dem Rücken zur Wand steht. Der TSB um den erfahrenen Trainer Levente Farkas ist bereits seit sechs Spielen ohne Erfolgserlebnis, somit kommt es in der PG-Halle zum Durststrecken-Duell. Zuletzt musste sich Ravensburg der SG Bettringen mit 25:29 geschlagen geben. Aber auch in anderen Partien, zum Beispiel gegen den Absteiger TSV Bad Saulgau (25:27), musste sich Ravensburg nur knapp geschlagen geben. Die TSB verfügt über einen dünnen, jedoch sehr ausgeglichenen Kader, in dem jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt entscheidende Akzente setzen kann. Zuletzt spielten sich Maximilian Ober und Joel Schwarz in den Vordergrund und strahlten viel Torgefahr aus.

Beide Teams werden am Samstag nicht vor Selbstvertrauen strotzen, wenn sie die Platte betreten. So wird es von großer Bedeutung sein, welche Mannschaft das Spiel frühzeitig an sich reißen kann. Womöglich hilft der TG, dass sie noch einiges an Potenzial auf der Bank hat und mit hochtalentierten Spielern jederzeit zuschlagen kann. Am Ende wird abgerechnet – egal wie die Bilanz am Ende aussieht, die TG wird sich der Unterstützung ihrer Fans sicher sein können.