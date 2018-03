TG muss im Derby ran

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach empfangen am Samstag den Bezirkskonkurrenten SC Lehr. Das Derby gegen die Ulmer Vorstädterinnen ist Teil eines großen Heimspieltags. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr in der Biberacher PG-Halle.

Mit dem Sportclub kommt ein wohl bekannter Gegner nach Biberach. Dass die Mannschaft von Trainer Stefan Arnold nur auf dem zehnten Platz der Tabelle steht, verwundert doch sehr, denn eigentlich verfügt Lehr über eine große Qualität. Allen voran ist die Heimstärke des SCL bekannt. Elf von aktuell 13 Punkten wurden zu Hause geholt. Auswärts konnte Lehr dagegen erst einmal gewinnen.

Gefährliche Außenspielerinnen

Mit Rebecca Eicker und Lena Wiedmann hat der SCL zwei der besten Außenspielerinnen der Liga in seinen Reihen. Beide stehen mit 82 und 72 Treffern ganz weit oben in der Torschützenliste. Dazu hat Lehr in der wurfgewaltigen Anna Schnitzer und der wendigen Julia Winkels sehr gute Rückraumspielerinnen im Kader, die noch durch die ehemalige Auswahlspielerin und Rückkehrerin Jennifer Tammer unterstützt werden. Eine weitere Stärke von Lehr ist das Zusammenspiel mit dem Kreis, sodass die TG-Defensive an allen Ecken und Enden gefordert sein wird. Der Tabellenplatz des SCL sagt laut dem Trainerteam der Biberacherinnen sehr wenig über das Potenzial des Teams aus.

Das Hinrundenspiel in der Sporthalle Ulm-Nord, das deutlich unter einem nicht ligatauglichen Hallenboden litt, konnte die TG nach großem Kampf knapp für sich entscheiden. Bei Biberach hat man unter der Woche die positiven Dinge aus dem über weite Strecken guten Auftritt bei Tabellenführer Frisch Auf Göppingen II gezogen. Spielerisch zeigte die TG immer wieder gute Phasen, die es nun konstanter abzurufen gilt.

Für die Partie gegen den SCL muss für zusätzliche Motivation nicht gesorgt werden. Die Mannschaft ist heiß und möchte vor allem an die teilweise überragende Abwehrleistung der vergangenen Partien anknüpfen. Mit viel Laufbereitschaft und Leidenschaft soll es Lehr so schwer wie möglich gemacht werden. Im Angriff gilt es derweil, mutiger zu spielen, als noch zuletzt. „Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe, das beide Teams gewinnen können“, blickt Biberachs Trainerteam voraus. Personell kann die TG bis auf Johanna Linse wieder aus dem Vollen schöpfen. Die genau ein Jahr lang verletzungsbedingt fehlende Jessica Haas nahm erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.