TG muss gegen Schlusslicht punkten

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach sind am Samstag, 7. März, zu Gast in der Blauringhalle in Ulm. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Das Hinrundenspiel gegen den SSV Ulm 1846 zum Saisonauftakt konnte die TG mit einem 3:1-Sieg für sich entscheiden.

Ulm belegt derzeit mit drei Punkten den zehnten und damit letzten Tabellenplatz. So gehen die Biberacherinnen, die den dritten Platz in der Oberliga belegen, als Favorit in das Duell. Die TG musste vor zwei Wochen eine Niederlage gegen die TSG Reutlingen einstecken. Nun gilt es, gegen die Ulmerinnen die selbstbewusste und souveräne Teamleistung aus dem Hinrundenspiel wieder abzurufen und aufs Feld zu bringen, um sich die angestrebten drei Punkte zu sichern. Für dieses Unterfangen steht TG-Trainer Stefan Hecht ein voller Kader zur Verfügung. Nicht mit dabei sein werden die Jugendspielerinnen Cora Liebherr und Leonie Matousek, die für den Nachwuchs des VfB Friedrichshafen im Einsatz sind.

„Wir möchten zurück in die Erfolgsspur“

„Wir möchten zurück in die Erfolgsspur. Dazu gehört, ein taktisch und emotional besseres Spiel als in Reutlingen zu zeigen. Wir gehen mit einer großen Portion Demut in das Spiel“, blickt Hecht voraus. Es komme darauf an, auch das Blockspiel besser und dynamischer zu gestalten als in Reutlingen. „Wir haben die Wochen davor ein unglaubliches Level gespielt und da möchten wir wieder hin“, sagt der TG-Trainer. „Wir möchten die Saison sehr gerne um drei Wochen verlängern, dies würde bedeuten, dass wir die Relegation spielen könnten.“ Dafür müsste die TG alle drei noch ausstehenden Saisonspiele gewinnen und zudem darauf hoffen, dass Rottenburg gegen den Tabellenersten Fellbach verliert.