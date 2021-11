TG muss beim Tabellenführer ran

Für die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach steht am Samstag ein Highlight auf dem Programm. Es geht zum aktuell ungeschlagenen VfL Waiblingen II, der mit 12:0 Punkten ganz oben an der Tabellenspitze thront. Anpfiff in der Rundsporthalle ist um 18.15 Uhr.

Sechs Spiele, sechs zum Teil sehr deutliche Siege: Das ist die aktuelle Bilanz der Bundesliga-Reserve des VfL Waiblingen. Die „Tigers“ dominieren die Liga und spielen sich aktuell von Sieg zu Sieg. Wichtigen Anteil am Erfolg des VfL II hat die Biberacherin Lara Kuhn, die den TG-Fans noch gut bekannt ist. Lara Kuhn ist mit aktuell 38 Saisontreffern nicht nur beste Schützin ihres Teams, sie steht damit auch auf dem vierten Platz der Torschützenliste der Württembergliga. Auf das anstehende Wiedersehen freut man sich bei der TG laut Trainer Florian Nowack sehr. Dass die Waiblingerinnen gut drauf sind, haben sie im vergangenen Spiel bewiesen, dort konnte Denkendorf mit 31:17 besiegt werden.

In personeller Hinsicht muss die TG erneut auf einige Spielerinnen verzichten. Neben Zugang Leonie Schneider und der noch verletzten Leonie Kuhn fehlen auch Spielmacherin Valentina Herth, Flügelflitzerin Jule Fischer und Annki Branz. Dazu ist der Einsatz von Svenja Hardegger und Anne Münzer noch offen. „Wir werden also wieder kreativ werden müssen, was bestimmte Positionen angeht“, so Nowack. Yvonne Schneider ist derweil erstmals seit ihrer Knieverletzung vor über einem Jahr wieder mit von der Partie und soll die ein oder andere Minute Spielzeit bekommen. Darüber hinaus steht die A-Jugendliche Laura Groner erstmals bei einem Pflichtspiel im TG-Kader.