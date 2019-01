TG muss auf Pauline Kemper verzichten

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach treffen am Sonntag, 27. Januar, auf die TG Bad Waldsee. Beginn ist um 16 Uhr in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee.

Das Hinspiel konnte die TG Biberach klar mit 3:0 für sich entschieden, wobei es keine so deutliche Angelegenheit war, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Die Sätze eins und drei wurden nur ganz knapp mit 25:23 und 25:21 gewonnen. Die TG Bad Waldsee ist sicher auf eine Revanche aus und die Biberacherinnen erwarten somit wieder ein spannendes Spiel.

Die TG Biberach musste am vergangenen Wochenende nach einem stark umkämpften Spiel eine 2:3-Niederlage gegen die TSG Backnang hinnehmen. Als ob das nicht genug wäre, verletzte sich dabei auch noch die in dieser Saison stark aufspielende Pauline Kemper am Sprunggelenk. Sie konnte das Spiel zwar mit einigen Pausen und unter starken Schmerzen zu Ende spielen, wird jedoch gegen Bad Waldsee nur von der Bank aus die Daumen drücken können.

TG-Trainer Stefan Hecht wünscht sich von seiner Mannschaft vor allem in entscheidenden Phasen, dass die Spielerinnen mutig agieren. Dies und die teilweise wacklige Annahme haben am vergangenen Wochenende den Unterschied ausgemacht. An diesen Dingen galt es, diese Woche im Training zu arbeiten.

Sowohl die Mannschaft als auch die beiden Trainer Stefan Hecht und Gerd Kehm wollen unbedingt einen Sieg am Sonntag einfahren, um damit auch den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Vor allem, weil auch die beiden Konkurrenten um die ersten Plätze am Wochenende gegeneinander spielen und somit mit einem Sieg gegen Bad Waldsee ein Vorrücken auf Platz zwei für die TG Biberach möglich wäre.