TG-Masters-Schwimmteam erreicht Rang fünf in Brühl

Das Masters-Schwimmteam der TG Biberach hat bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft den fünften Platz erreicht. Zehn Mannschaften aus dem Südwesten waren insgesamt am Start bei den Wettkämpfen, die nach der Corona-Pause in Brühl ausgetragen wurden.

Bei den Masters schwimmen Frauen und Männer in einer Mannschaft. Die verschiedenen Strecken werden individuell geschwommen und die erzielten Zeiten werden in Punkte (nach Geschlecht und Altersgruppe) umgerechnet und addiert. Die TG-Masters genossen laut Mitteilung die gute Stimmung in der Schwimmhalle und boten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Es zeigte sich dabei, dass die langen Trainingspausen durch die coronabedingten Hallenbadschließungen zusätzlich zum Älterwerden nicht unbedingt leistungssteigernd gewirkt hatten.

Jürgen Deibler (Jahrgang 1956/u. a. 50 Meter Schmetterling/0:33,04 Minuten), Matthias Bendel (1996) mit besonders starken 400 m Lagen (5:02,37), Peter Ober (1961/800 m Freistil/11:24,10) und Karen Deibler (1961/50 m Freistil/0:34,35) konnten mit ihren Starts jeweils mehr als 700 Punkte erreichen. Auch die übrigen Leistungen konnten sich nach TG-Angaben sehen lassen. Erik Henrich (1988) übernahm die 200 m Lagen und zwei Rückenstrecken sowie die 100 m Rücken (1:08,02). Dagmar Friedhelm (1959) schwamm gute Zeiten über alle drei Bruststrecken (zum Beispiel 100 m/1:42.49) und Melanie Flögl (1987) übernahm zwei Rückenstrecken (z. B. 50 m/0:38,50).

Masterstrainer Andreas Luippold (1969) startete über drei Freistilstrecken (z. B. 400 m/5:10,88), Lars Miller (1981), inzwischen begeisterter Bergläufer, erreichte 2:41,25 Minuten über 200 m Lagen und Kathrin Drews (1988), extra für diesen Wettkampf rekrutiert, konnte 1:34,25 Minuten über 100 m Brust beisteuern.