TG-Männer bezwingen VfB Friedrichshafen

Beim drittletzten Spieltag der Verbandsliga sind die Faustballer der TG Biberach auf den Gastgeber VfB Friedrichshafen getroffen (beide 11:9 Punkte). Nach dem Remis in der Vorrunde lieferten sich beide Teams eine enge Partie. Die TG gewann die beiden ersten Sätze (11:9, 11:8), wachte in Durchgang drei dann aber zu spät auf (9:11). Im vierten Satz produzierten die Häfler wieder mehr Fehler und verloren diesen mit 11:13. Im Spiel gegen Westerstetten konnte der TSV die 0:3-Vorrundenniederlage gegen die TG mit einem Dreisatzsieg (11:8, 11:8, 11:8) ausgleichen und seine Tabellenführung festigen. Damit kann Biberach nicht mehr in den Titelkampf eingreifen. „Heute gab es Licht und Schatten bei uns. Gegen Westerstetten produzierten wir unnötige Fehler in allen Mannschaftsteilen. Wir haben keine nennenswerte Gegenwehr gezeigt und so verdient verloren“, lautete das Fazit von TG-Kapitän Uwe Kratz. Für Biberach spielten außerdem Silas Schoch, Alexander Schmid, Tobias Schoch, Fabian Czekalla und Johannes Kuon.